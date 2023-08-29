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30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul kapalı yollar listesi

29.08.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği'nden konuya dair yazılı açıklamada bulunuldu. İstanbul kapalı yollar listesi 30 Ağustos öncesi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul kapalı yollar listesi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ve İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar...

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

30 Ağustos Çarşamba günü Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ (30 AĞUSTOS)

30 Ağustos Zafer Bayramı'mda İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar:

"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve SahilKapatılacak yollara alternatif olarak, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

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30 Ağustos Zafer Bayramı kapalı yollar

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