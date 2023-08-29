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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI: En anlamlı, en güzel, en yeni ve resimli Zafer Bayramı mesajları ve sözleri burada

29.08.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Yarın büyük bir coşku içinde kutlanacak olan Zafer Bayramı'na dair araştırmalar şimdiden yoğunlaştı. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması her sene 30 Ağustos'ta yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku içinde kutlanıyor. Bu özel günde sevdiklerine, arkadaşlarına ve dostlarına mesajlar göndermek isteyenler için 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili en güzel sözleri ve mesajları derledik...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI: En anlamlı, en güzel, en yeni ve resimli Zafer Bayramı mesajları ve sözleri burada

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri şimdiden araştırılmaya başlandı. 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu yüzden n 30 Ağustos tarihi Türk milleti için son derece önemlidir. Bu özel günde Atatürk sözleri ve Türk bayrağı görsellerini Facebook, Whatsapp, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşmak isteyenler için en güzel ve en yeni Zafer Bayramı mesajlarını hazırladık. İşte tüm detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı 2

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ:

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı 4

Türk milletinin en önemli başarılarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum.

30 AĞUSTOS 33

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı1

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

30 AĞUSTOS 1

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal Atatürk)

30 AĞUSTOS 2

Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bu günde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor herkesi Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Atatürk ve silah arkadaşlarına 30 Ağustos'un yıl dönümünde bir kez daha teşekkür ediyor, milletimizin büyük zaferini kutluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı 5

İstiklalimiz tarihinde önemli bir yeri olan büyük zaferde payı olan herkese şukranlarımı bir borç biliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun...

Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk

30 AĞUSTOS kapak

Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal Atatürk)

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