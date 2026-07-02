30 dakika bile fark ediyor: Hem ücretsiz hem çabasız kilo verdiren yöntem!

Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, kilo vermenin temel taşları olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre başarılı bir kilo kontrolü için göz ardı edilen bir unsur daha var: Uyku. Yapılan araştırmalar, yeterli ve kaliteli uykunun iştahı düzenleyen hormonlar üzerinde etkili olduğunu, daha az kalori tüketmeye yardımcı olarak kilo vermeyi kolaylaştırdığını ortaya koyuyor.

"DAHA AZ UYUYAN DAHA FAZLA ACIKIYOR"

ABD'deki Chicago Üniversitesi Uyku Merkezi Direktörü ve uyku uzmanı Dr. Esra Tasali, yetersiz uykunun beynin ödül merkezlerini daha aktif hale getirdiğini ve kişileri özellikle yüksek kalorili yiyeceklere yönelttiğini söyledi.

Tasali'ye göre bunun bir diğer nedeni ise "açlık hormonu" olarak bilinen ghrelin seviyelerinin yükselmesi. Yeterince uyumayan kişiler daha fazla açlık hissediyor ve gün içinde daha fazla kalori tüketiyor. Uzun vadede ise bu durum kilo artışına yol açıyor.

SADECE 30 DAKİKA BİLE ETKİLİ

Araştırmalara göre uyku süresindeki küçük artışlar bile dikkat çekici sonuçlar doğurabiliyor.

Fazla kilolu yetişkinlerle yapılan bir çalışmada, uyku süresini gecede ortalama 1,2 saat artıran kişilerin günlük ortalama 270 kalori daha az tükettiği belirlendi.

Daha da dikkat çekici olan ise yalnızca 30 dakikalık ek uykunun bile günlük kalori alımını azaltması oldu.

İDEAL UYKU SÜRESİ NE KADAR?

Uzmanlara göre kilo vermek isteyen yetişkinlerin geceleri en az 7 saat uyuması, mümkünse yatakta 8 ila 8,5 saat geçirmesi öneriliyor.

Uyku süresini kademeli olarak artırmanın bile iştah kontrolüne olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

TELEFONU ERKEN BIRAKIN

Daha fazla uyumakta zorlanan kişiler için en etkili yöntemlerden biri ise elektronik cihaz kullanımını sınırlandırmak.

Araştırmada katılımcılara kişiye özel uyku hijyeni önerileri verilirken, en başarılı sonuçlardan biri telefon, tablet ve bilgisayarların belirli bir saatten sonra kullanılmaması oldu. Uzmanlar, sosyal medya bildirimleri ve ekran ışığının uykuya dalmayı geciktirdiğini vurguluyor.

KALİTELİ UYKU DİYABET RİSKİNİ DE AZALTABİLİR

Uzmanlar, yalnızca uyku süresinin değil, uyku kalitesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Özellikle "derin uyku" olarak bilinen yavaş dalga uykusunun metabolizmanın düzenlenmesinde, hormon salgılanmasında ve hücre onarımında kritik rol oynadığı belirtiliyor.

Araştırmalar, derin uykunun azalmasının kısa sürede prediyabet belirtilerine yol açabileceğini, yeterli kaliteli uyku uyuyan kişilerde ise tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

"UYKU ÜCRETSİZ VE YAN ETKİSİ YOK"

Son dönemde yaygınlaşan zayıflama iğneleri ve GLP-1 grubu ilaçlara da değinen Dr. Esra Tasali, bu ilaçların etkili olmasına rağmen bırakıldığında kiloların hızla geri alınabildiğini söyledi.

Tasali, "Yeterli uyku da açlık hissini azaltır, daha sağlıklı beslenmeye yardımcı olur. Üstelik ücretsizdir, herhangi bir yan etkisi yoktur ve genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlar." ifadelerini kullandı.