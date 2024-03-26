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30 ilde DEAŞ operasyonu! Onlarca gözaltı var

26.03.2024 11:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-17’ operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

30 ilde DEAŞ operasyonu! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

“30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Bozdoğan-17’ operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 329 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692’si tutuklandı. 531’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor.”

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Öte yandan, operasyonlarda, çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyalle el konulduğu ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terör operasyonu
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