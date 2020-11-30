30 Kasım - 6 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 30 Kasım - 6 Aralık 2020 haftalık burç yorumları... 30 Kasım - 6 Aralık 2020 Haftası Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 30 Kasım Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta Ay tutulması ve diğer gökyüzü etkileriyle birlikte yaşamınızın farklı alanlarında, küçük-büyük pek çok yeni karar alıyor, fikir değiştiriyor, kararsızlıklarınızı bitiriyor olacaksınız. Evlilik adımları, evlilik teklifi, ailelerin bir araya gelmesi gibi durumlar bu hafta söz konusu olabilir. Süregelen ilişkilerin geleceğine yönelik kararlar alınabilir. Bu süreçte bazı Koçlar için ilişkilerde tamam veya devam durumu yaşanabilir.

Alacağınız kararların uzun vadeli etkilerinin olacağı bir süreçtesiniz. Bu dönemde yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bu kişilerle aranızda yaş farkı olabilir. Daha olgun ve iş hayatına önem veren kişiler karşınıza gelebilir. Sorunlu ve gel-gitli evliliklerde ise yasal süreçler başlayabilir. Bu haftanın güçlü etkileri, yaşam düzeninizde köklü değişiklikler getiriyor olacak. Bu sebeple hafta boyunca her olayı, her deneyimi daha ciddi ele almalı, uzun vadeli düşünmeli, sistemli hareket etmelisiniz. İş arayan koçlar, eğitimini aldığı alanda bir işe başlayabilir. Staj, kurs gibi süreçler başlayabilir. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta "ben, benim isteklerim" algınız güçleniyor. İş ve özel hayat gibi yaşamınızın farklı alanlarında, önce kendi duygularınıza, kendinize gösterilen tavra, ne kazandığınıza bakabilirsiniz. Bu süreçlerde inatçılık, fikirlerinizde ve kararlarınızda gereğinden fazla sabit kalmak, empati eksikliği iş ve özel hayattaki ilişkileri zorlayabilir; uzlaşmak mümkün olmayabilir. Bu sebeple hafta boyunca olayları çift taraflı görmeye, objektif ve tarafsız yaklaşım sağlamaya ve karşınızdaki kişilerin söylemlerine kulak vermeye gayret edin.

Finansal ortaklıklar, alacaklar ve ödemeler gündeminizde. Aynı zamanda yasal konularla ilgili ödemeler, tazminatlar gündeme gelebilir. Finansal kaynaklı konulardan yasal süreçler içerisinde olabilirsiniz. Bu süreçte önemli bir iş teklifi alabilir, iş hayatıyla ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. İş görüşmelerinden yanıtlar gelebilir. Sınavlarınızı başarıyla verirken, sınav süreçleri kaygı ve stresle geçebilir. Bazı aşk ilişkilerinde, kısa süreli flörtlerle gizli gerçekler açığa çıkabilir. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta sizin burcunuzda bir Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmanın etkileriyle haftanın ilk gününden itibaren kendinizi yaşamınızla ilgili yeni bir sayfa içerisinde bulabilirsiniz. Atacağınız her adımın, alacağınız her tavrın uzun vadeli etkilerinin olacağı bugünlerde, farkındalığınızı yükseltip olaylara daha olgun yaklaşmalısınız. İş ve özel hayatınızdaki bazı ilişkilerde yeni bir tavra, yeni bir karara gidebilirsiniz. İlişkilerde maddi konular, istikrar ve kararlılık daha önemli olabilir. Bu noktalarda eksikliğin olduğu ilişkiler, tutulma sürecinde zorlanabilir. Bu tutulmanın etkileriyle son bulan ilişkilerin izleri yaşamınızda uzun süre kalabilir veya sizde köklü bir değişiklik yaratabilir. Yeni fikirlere ve yeni deneyimlere açık olmak hafta boyu size kazandıracaktır. Dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilir, destekler alabilir, harcama yapabilirsiniz. Aile üyeleri ve ebeveynlerin birikim ve yatırımları olabilir. Eşle birlikte ortak bir yatırıma adım atabilir, ortak finansal planlar yapabilirsiniz. Borç alma-verme konularında daha planlı olmalı.

Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta Ay Tutulması ve diğer gökyüzü etkileriyle yaşamınızda maddi & manevi gelişim, ilerleme gündeminizde olacak. Her konuda daha olgun bir bakış açısı edinebilir, kişisel gelişim konularına odaklanabilir, iş hayatında kendinizi geliştirmeye, ilişkilerinizde daha iyisini var etmeye çalışabilirsiniz. Her türlü ikili ilişkide tarafsız yaklaşım, objektif bir bakış açısı bu hafta daha önemli olacak. Kararsızlık yaşadığınız, gel-gitler içeren ilişkilerde akışta kalmak, şartları zorlamamak ve karar almak adına aceleci olmamak daha iyi olabilir. Zira zamanın ve akışın sizi gereken sonuca götürdüğünü göreceksiniz. Partnerin ve eşinizin iş hayatında önemli kararları, yoğun bir süreci ve stresli bir hali olabilir. Partner, hayatını düzenlemeye, sorumluluklarına odaklanabilir. Bugünlerde duygularla hareket etmek doğru sonuçlar vermeyebilir. Evcil hayvanlarla ilgili medikal destekler alınabilir. İş hayatında kurduğunuz ilişkiler sizi daha iyi bir pozisyona taşıyabilir. Yalnız Yengeçler ise iş hayatındaki ilişkilerde duygusal bir birlikteliğe doğru gidebilir.

Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta Ay Tutulması ve gezegen hareketlerinin etkileriyle sosyal ilişkilerinizde, aşk hayatınızda yeni dengeler kurulabilir, yeni bir sürece doğru gidebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarda zorunlu veya gönüllü mesafeleşmeler, sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi durumlar olabilir. Beden sağlığına özen göstermeniz gereken bugünlerde, bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olmalı. Diyet ve detoks, zararlı alışkanlıkları bırakma adına haftanın etkileri sizi destekleyecektir. Hafta boyunca alacağınız kararlarda daha istikrarlı olabilir, kendi istekleriniz ve duygularınızla aldığınız kararları uygulamaya koyabilirsiniz. Hobinizi işe çevirme, işinizde sevdiğiniz alana yönelme, sorumlulukları başarıyla tamamlama gibi haftanın pozitif etkileri karşınıza gelecektir. Yeni tanışmalar, flört durumları hafta boyunca ciddileşmeye, sağlamlaşmaya doğru adım adım gidebilir. Hem iş hem aşk hayatınızda deneyim elde etmeye, deneyimlerinizden karara varmaya çalışmalısınız. Çocuklarınız için harcamalar yapabilir, çocuklarla ilgili sorumluluklarınıza göre yaşamınızı düzenleyebilirsiniz.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta Ay Tutulması ve gezegen hareketlerinin etkileriyle yaşamınızda köklü ve uzun vadeli değişimlere doğru gidebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda yeni temeller atabilir, kendinizi yeni bir süreçte bulabilirsiniz. Bazı konularda yeni bir sayfa adına eski bir sayfayı kapatmanız gerekebilir. Eskiye ve geçmişe veda edebilirsiniz. Evinizin enerjisini tazelemek adına küçük değişimler yapmak iyi olabilir. Fazla ve gereksiz eşyalardan kurtulmak ruhen de bir rahatlama getirebilir. Nostalji çalışabilir, eski anılar zihinde ve rüyalarda uyanabilir. Kariyer hedeflerinizde küçük farklılıklar yaratabilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Bu hafta çocuk sahibi olma adına kararlar, adımlar ve gebelik haberleri gündeme gelebilir. İlişkilerin ve ebeveynliğin getirdiği sorumluluklarla hareket edebilirsiniz. Ev içinde ve aile arasında oluşabilecek fikir ayrılıklarını mesafeleşmeye götürmemeye, objektif olmaya gayret etmelisiniz. Bu hafta nerede hayır diyeceğiniz, nerede tolerans sağlayacağınız daha önemli olacak.

Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta eğitim ve akademik süreçlerle ilgili yeni gündemler oluşabilir. Bu alanda sorumluluklarınızı yerine getirmek adına çaba sarf edebilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilir, eğitim süreçleriyle ilgili uzun vadeli yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı Terazi burçları için yasal süreçler, davalar ve adli konular gündemde olabilir. Haklılığa, hakkınızı savunmaya ve adalete her alanda daha çok önem verebilirsiniz. İş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde haklılık mücadelesi ortaya çıkabilir. Bu hafta kendinizi tam olarak açmak ve ifade etmek yerine daha kapalı, gizemli olabilir; kiminle ne paylaştığınıza, ilişkilerinizdeki sınırlara ve mesafeye daha fazla dikkat edebilirsiniz. Teknolojik aletler ve araçlarla ilgili ödemeler, tadilatlar gündeme gelebilir. Yakın çevrenizden sağlıkla ilgili haberler alabilirsiniz. Haftanın etkileriyle, kendi beden sağlığınıza ve sosyal mesafenize dikkat etmek faydalı olacaktır. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren içe çekilme, kendi konfor alanında kalma hali, iç dünyanıza dönme hali olabilir.

Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta finansal düzenlemeler içinde olabilir, bu alanda uzun vadeli planlar yapabilir, kararlar alabilirsiniz. Krediler, borçlar, vergiler, taksitler ve maddi birikim gündeminizdeki konular olabilir. Araçlarla ilgili zorunlu ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Teknolojik aletler adına harcama yapabilirsiniz. Güçlenme ve başarma, kazanma isteğinin arttığı bu haftada, daha kararlı olabilir, isteklerinizi gerçekleştirme adına sistemli ve disiplinli hareket edebilirsiniz. Kendinize dair sorgulamalar, öz eleştiri ve karamsarlık kendi potansiyellerinizi engellemenize neden olabilir. Kriterlerinizi yüksek tutmalı, kendinizden eminlik içerisinde olmalısınız. Bazı ilişkilerle ilgili geçmişteki hatalarınızı daha iyi görerek değişime gidebilirsiniz. Kibir ve inatçılık, bencillik gibi karanlık taraflarınıza kapılmadan yaşamda yol almalısınız. Kurslar, kısa seyahatler, kardeşler ve yakın çevre ile ilgili gündemler oluşabilir. Borç alma-verme durumları stresli olabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle zorunlu veya gönüllü mesafeleşmeye gidebilirsiniz.

Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta iş ilişkilerinde, özel hayatınızdaki ilişkilerde dengeler değişebilir. Bazı kişilerle mesafeleşmeye giderken, yeni ilişkiler ve yeni deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Bugünlerde karşınızda kadersel, karmik ilişkiler çıkabilir. Bu dönem tanıştığınız, irtibatta olduğunuz kişiler maddi & manevi sizi geliştirebilir, ilerletebilir. Özellikle haftanın ikinci yarısında insanlara, insanların sizin hakkınızdaki düşüncelerine fazlaca odaklanmak; gereğinden fazla bir öz eleştiri ve özgüvensizliğe neden olabilir. Bu hafta yeteneklerinizi, başarılarınızı fark etmeli; geçmişteki başarılarınızdan güç alarak ileriye dair yeni hedefler belirlemelisiniz. Kendinizi küçük görmekten kaçının, kendinizden beklentilerinizi yükseltin. Aile içinde, ev içerisinde dargınlık ve alınganlık gibi geçici durumlar olabilir. Yeni deneyimlere adım atmak, süreç boyunca size yeni kapılar açacaktır. Konfor alanınızda kalarak potansiyellerinizi kaçırmayın. Eş ve aile büyüklerinden, ortaklardan finansal destek görebilirsiniz.

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta Ay Tutulması ve gezegen hareketlerinin etkileriyle görev ve sorumluluklarınızda, yaşam düzeninizde, çalışma sisteminizde ve rutinlerinizde değişimler olabilir. Bu süreçte iş arayan Oğlaklar görüşme, anlaşma içerisinde olabilir, iş teklifleri alabilir. Süregelen işinizde ise değişikliğe gitme, kendi beklentileriniz ve hayallerinizle hareket etme isteği artabilir. Bu doğrultuda istifa, iş değişikliği gibi düşünceler ve gündemler içerisinde olabilirsiniz. Bu noktada uzun vadeli düşünmeli, anlık düşüncelerle karar almamalısınız. Sağlıkla ilgili özenli olmanız gereken bu haftada, bazı Oğlaklar kendi alanına kapanabilir, sosyal ortamlardan kaçınabilir. Süregelen rahatsızlıklar içinse hastane ziyaretleri olabilir. Diş, cilt, saç ve kemiklerle ilgili hassasiyetler olabilir. İlişkilerde ise konfor alanınızda kalmakla, radikal kararlar almak arasında olabilirsiniz. Daha içe kapalı olabilir, kendinizi tam olarak ifade etmeyebilirsiniz. Süregelen sağlıklı ilişkilerde yaşam düzenini birbirine göre ayarlama, hayatı daha fazla paylaşma ve ilişki adına ortak emek sarf etme söz konusu olabilir. Bazı ilişkiler ciddileşmeye doğru gidebilir.

Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (30 Kasım - 6 Aralık 2020) Bu hafta finansal değişiklikler artabilir. Bu alanda daha titiz hareket etme, risklerden kaçınma zamanı. Zira planlarınız ve hedefleriniz sonrasında değişime uğrayabilir. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir, plan dışı harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Değerli eşyalarınızı korumaya ve kayıp, çalıntılara karşı temkinli olmaya özen gösterin. Sosyal ilişkilerde değişimler yaşanabilir. Kalıcı ve eski dostluklar, iyi niyet sizin için daha önemli olabilir. Bazı sosyal ortamlardan, kişilerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Tutulma etkileriyle aşk hayatında iki seçenek, ikili bir durum oluşabilir. Yeni bir tanışma yaşayabilir, bir ilişki başlangıcı içerisinde olabilirsiniz. Bu süreçte ilişkinin geleceğiyle veya karşınızdaki kişinin karakteriyle ilgili zihinsel ikilemler olabilir. Duyguları zihinle bastırmak yerine anın getirdiği hisleri kabul edin. Çocuklarla ilgili gündemler oluşabilir. Çocuk sahibi olma, gebelik, doğum gibi süreçler içerisinde olabilirsiniz. Hormonlar ve kadın hastalıklarıyla ilgili hastane ziyaretleri ve tedaviler olabilir.