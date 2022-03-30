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  4. 30 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

30 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

30.03.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce kişinin yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen bu çekilişin sonucu, internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 30 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

30 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Binlerce kişi, Şans Topu çekilişinin sonucunu yakından takip ediyor. Peki 30 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

30 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Şans Topu çekilişi bilindiği üzere 20.00'da başlıyor. Şans Topu çekilişinin, istediğiniz tarihe ait sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu adresten, Şans Topu çekilişinin yanı sıra Süper Loto, Çılgın Sayısal Loto gibi çekiliş sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango
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