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30 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 23:22 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1327. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 403 bin 244 lira devretti. İşte MPİ 30 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

30 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 15, 18, 28, 43 ve 44 olarak belirlendi.

30 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

Sayısal Loto oyununun 1327'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 403 bin 244 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 17 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 413 kişi 95 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 311 kişi 13 lira 15'şer kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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