30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Şans oyunu severler bu günlerde ekran başına kilitleniyor. Peki 30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

30 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



