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  4. 30 suç kaydı bulunan hırsız yine kaçamadı

30 suç kaydı bulunan hırsız yine kaçamadı

03.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 30 suç kaydı bulunan bir kişi, son hırsızlık olayının ardından yakalandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 30 suç kaydı bulunan bir kişi, son hırsızlık olayının ardından yakalandı. Gözaltına alınan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Nizip ilçesi Saha Mahallesi’nde bulunan bir evde hırsızlık olayı yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şahsın H.A. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı operasyon ile H.A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan H.A.’nın 30 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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