30 yılda yüzde 140 cilt, yüzde 300 saç sorunu artışı oldu! “Böyle giderse saçımız kalmayacak, cilt sorunları artacak”

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin, kozmetik ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, “Her alanda ve kozmetik sektöründe yerli, milli ve kaliteli doğal ürünler kullanmamız şart ve kaçınılmazdır. Yoksa saçsız ve cildi bozuk bir toplum olacağız. Yabancı kozmetik markalarını kullanmalarını tavsiye etmiyoruz. Dünya’da kendilerini kozmetik devi ilan eden markaların ülkelerini inceleyin hammadde yapımında kullanacak endemik bitki bulamazsınız. Tavsiyemiz bakanlık onaylı, yerli, kaliteli ve doğal ürünlerin kullanılmasıdır. Merdiven altı ürünlere kesinlikle pirim verilmemesidir” dedi.

“Dünya’nın en kaliteli endemik bitkisi maki bitki örtüsü ve ikliminden dolayı Akdeniz ve Ege’de yetişen endemik bitkilerdir” diyen Çetin, “Biz marka olarak bu bitkilerle ürettiğimiz ürünleri halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kaliteden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“İthaller ürünlerde denklem, paranı dışa aktarırken, sağlık, saç ve cildini kaybetmenin adıdır”

Çetin, “Kozmetik ve takviye edici gıdalarda yabancı marka kullanımına son vermez isek ne cildimiz, ne sağlığımız ne de saçımız kalacak. Bunları kaybederken, aynı zamanda paramızı da elimizle yabancı ülkelere aktarmış olacağız. Bir an önce doğal, yerli ve kaliteli, bakanlık onaylı kozmetiği tercih etmemiz gerektiğinin altını ısrarla çiziyoruz” diye konuştu.