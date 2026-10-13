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Radyatörlerin daha hızlı ısınması için evinizdeki bu eşyayı kaldırın!

Kalorifer peteklerinin bulunduğu alanı kapatan büyük eşyalar, ısının odaya yayılmasını zorlaştırabiliyor. Uzmanlara göre özellikle peteklerin önüne yerleştirilen koltukları başka bir yere almak, evin daha verimli ısınmasına yardımcı olurken enerji tüketimini ve faturaları azaltmaya da katkı sağlayabilir.

Radyatörlerin daha hızlı ısınması için evinizdeki bu eşyayı kaldırın!
Nilgün Arabacı

Soğuk havalarda evi daha kısa sürede ısıtmak ve enerji faturalarını düşürmek isteyenler, genellikle termostat ayarlarını değiştirmek veya ısınma alışkanlıklarını gözden geçirmek gibi yöntemlere başvuruyor. Ancak peteklerin yeterince verimli çalışmamasının nedeni her zaman ısıtma sisteminde yaşanan bir sorun olmayabilir. Evin içindeki mobilyaların yerleşimi de ısının odalara yayılmasını etkileyebilir.

PETEKLERİN ÖNÜNDEKİ KOLTUKLAR ISINMAYI ENGELLEYEBİLİR

Özellikle salonlarda yerden tasarruf etmek isteyenler, koltuklarını kalorifer peteklerinin hemen önüne yerleştirebiliyor. Ancak enerji uzmanları, bu alışkanlığın odanın ısınma verimliliğini düşürebileceği konusunda uyarıyor.

Enerji alanında faaliyet gösteren Fuse uzmanlarına göre, peteklerin önünde duran büyük mobilyalar sıcak havanın oda içinde dolaşmasını zorlaştırıyor. Koltuk gibi eşyalar, petekten yayılan ısının odanın geri kalanına ulaşmasını engelleyerek sıcaklığın mobilyanın çevresinde birikmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar, peteklerin önüne yerleştirilen büyük eşyaların fiziksel bir engel oluşturduğunu ve üretilen ısının bir bölümünün yaşam alanını yeterince ısıtamadan kaldığını belirtiyor.

DAHA YÜKSEK FATURA ÖDEMEMEK İÇİN BU HATADAN KAÇININ

Peteklerin önünün kapatılması, evin istenen sıcaklığa ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Bu durumda ısıtma sisteminin hedeflenen sıcaklığa ulaşmak için daha uzun süre çalışması gerekebiliyor. Sonuç olarak enerji tüketimi ve faturalar artabiliyor.

Uzmanlar, evi daha konforlu bir sıcaklıkta tutmak için termostatı sürekli yükseltmek yerine peteklerin çevresini açık bırakmayı öneriyor. Koltuk, büyük dolap ve benzeri eşyaların peteklerin hemen önünden uzaklaştırılması, sıcak havanın oda içinde daha rahat yayılmasına yardımcı olabilir.

Peteklerin havası alınmasına ve termostat ayarlarının kontrol edilmesine rağmen oda geç ısınıyorsa mobilyaların yerleşimini gözden geçirmek de faydalı olabilir. Peteklerin çevresini mümkün olduğunca açık tutmak, mevcut ısıtma sisteminden daha verimli yararlanmanın basit yollarından biri olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kalorifer Radyatör (Petek)
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