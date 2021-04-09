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300 idama tanıklık eden gazeteci konuştu: ''Son sözlerin bazılarını hiç unutamıyorum''

09.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li gazeteci Michelle Lyons, bugüne kadar yaklaşık 300 kişinin infazına tanık olduğunu, bir mahkumun kendisine ''Umarım ölürsün'' deyişini hiç unutamadığını söyledi. Ölüm sırası adlı kitabında idam edilen mahkumların yaşadıklarına ve aralarında geçen diyaloglara yer veren Michelle her idamın tüyler ürpertici olduğunu söyledi.

300 idama tanıklık eden gazeteci konuştu: ''Son sözlerin bazılarını hiç unutamıyorum''

2000 ile 2012 yılları arasında Teksas The Huntsville Item adlı gazetede çalışan Michelle Lyons, bu zamana kadar tanık olduğu idam mahkumlarının son sözlerini içeren bir kitap çıkardı.

Ölüm cezasının karmaşık hikayesine inanılmaz derecede güçlü ve benzersiz bir bakış şeklinde tanıtılan kitapta, Michelle unutamadığı anların olduğunu söyledi.

''KİMİ ÖZÜR DİLİYOR, KİMİ KÜFÜR EDİYORDU''

Eski gazeteci ölümcül enjeksiyonla öldürülen yüzlerce idam mahkumuna tanık oldu ilki 1998 yılındaki Javier Cruz'du. Lyons, bazı mahkumların sözlerini unutamadığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bazıları ailelerinden özür dilemeyi seçiyor, bazıları ise küfür ediyordu. Bir mahkum bana bakarak 'umarım buradan çıktıktan sonra kaza yapar ve ölürsün' dedi, bir diğeri ise 'kıçımı öpebilirsin' teklifinde bulundu. Sürecin en ürpertici kısmı kuşkusuz mahkumlara konuşma fırsatı verilmesiydi. Hayal edebileceğiniz her türlü küfüre şahit oldum.''

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''İNFAZ DAKİKALAR İÇİNDE GERÇEKLEŞİYORDU''

Michelle Lyons sürecin nasıl işlediğinden de bahsetti: ''Mahkum odaya geldikten sonra medya, mahkumun halihazırda bir sedyeye bağlı olduğu küçük bir izleme odasına getirilir. Mahkumlar ölmeden birkaç saat önce papaz ile görüştülüyor ve nasıl iyi ölecekleri konusunda bilgiler veriyordu. İnfazlar saat gibi işliyor ve dakikalar içinde gerçekleşiyordu.''

Michelle, tetikçi olan mahkumun infaz gününde söylediği bir sözü ise dün gibi hatırlıyor: ''Vicdanım yüzünden onlarla birlikte ölmek istemedim.''

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