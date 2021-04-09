300 idama tanıklık eden gazeteci konuştu: ''Son sözlerin bazılarını hiç unutamıyorum''

2000 ile 2012 yılları arasında Teksas The Huntsville Item adlı gazetede çalışan Michelle Lyons, bu zamana kadar tanık olduğu idam mahkumlarının son sözlerini içeren bir kitap çıkardı.

Ölüm cezasının karmaşık hikayesine inanılmaz derecede güçlü ve benzersiz bir bakış şeklinde tanıtılan kitapta, Michelle unutamadığı anların olduğunu söyledi.

''KİMİ ÖZÜR DİLİYOR, KİMİ KÜFÜR EDİYORDU''

Eski gazeteci ölümcül enjeksiyonla öldürülen yüzlerce idam mahkumuna tanık oldu ilki 1998 yılındaki Javier Cruz'du. Lyons, bazı mahkumların sözlerini unutamadığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bazıları ailelerinden özür dilemeyi seçiyor, bazıları ise küfür ediyordu. Bir mahkum bana bakarak 'umarım buradan çıktıktan sonra kaza yapar ve ölürsün' dedi, bir diğeri ise 'kıçımı öpebilirsin' teklifinde bulundu. Sürecin en ürpertici kısmı kuşkusuz mahkumlara konuşma fırsatı verilmesiydi. Hayal edebileceğiniz her türlü küfüre şahit oldum.''

''İNFAZ DAKİKALAR İÇİNDE GERÇEKLEŞİYORDU''

Michelle Lyons sürecin nasıl işlediğinden de bahsetti: ''Mahkum odaya geldikten sonra medya, mahkumun halihazırda bir sedyeye bağlı olduğu küçük bir izleme odasına getirilir. Mahkumlar ölmeden birkaç saat önce papaz ile görüştülüyor ve nasıl iyi ölecekleri konusunda bilgiler veriyordu. İnfazlar saat gibi işliyor ve dakikalar içinde gerçekleşiyordu.''

Michelle, tetikçi olan mahkumun infaz gününde söylediği bir sözü ise dün gibi hatırlıyor: ''Vicdanım yüzünden onlarla birlikte ölmek istemedim.''



