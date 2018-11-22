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300 yıllık gelinliğin hikayesi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kuşaktan kuşağa geçerek günümüze ulaşan 1700'lü yıllarda dikildiği belirtilen gelinlik görenleri hayran bırakıyor. Altın renkli sırmaları ve tamamen el işi motiflerle dikilmiş olan gelinliğin sahibi emekli hemşire Jülide Saden, bu gelinliğin hikayesini anlattı.

1 kız çocuk ve 1 torun sahibi ev kadını Julide Saden, annelerden evlatlarına kuşaktan kuşağa geçtiğini belirttiği gelinliği, 3 kardeşiyle birlikte kendisinin de sonraki kuşaklara aktaracağını söyledi.

300 yıllık gelinlik hayran bırakıyor

Bodrum'da yaşayan emekli hemşire 65 yaşındaki Julide Saden, 5 kuşaktır saklanan yaklaşık 300 yıl önce tamamen el işçiliği ile dikilen gelinliği sandıktan çıkardı.
Gelinlik altın renkli sırmaları ve tamamen el işi dikiş motifleriyle görenleri hayran bıraktı.
Gelinliğin 1700'lü yılların başında İzmir'de dikildiğini, sahibinin ise Feride Nine olduğunu belirten Saden, yaklaşık 300 yıllık gelinliğin öyküsünü şöyle anlattı:
"5 kuşak önce yaşayan büyük annemiz Feride Nine zamanında İzmir'den Urla'ya gelin gitmiş. O zamanların deniz ticareti ile uğraşan İrfan Dede tarafından istenmiş ve İzmir'den 50 deve ile Urla'ya gelin olmuş. Yaşı küçük olduğundan yanında da 5 bakıcısı varmış.
Annemizin anlattığına göre çok büyük ve görkemli bir düğün olmuş. Onlara da anneleri anlatmış ve düğünün öyküsü böylece bizlere kadar geldi.
Ben ve kardeşlerim de bu gelinliğin saklanması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."
Merak eden komşu ve arkadaşlarına da yaklaşık 300 yıllık gelinliği gösteren Julide Saden, herkesin merakla gelinliği incelediğini ve hayran kaldığını söyledi.
Saden, deniz ticareti yapan İrfan Dede'nin gelinliğin kumaşını özel olarak yurt dışından getirtmiş olabileceğini belirterek, "Ancak kumaşın nereden getirildiği bilinmiyor.
Altın rengi sırmaları olan ve neredeyse büyük bölümü işlemeli, ön kısmı düğmelerle bezenmiş tamamen el işçiliği ile dikilmiş bir gelinlik" dedi.
Gelinliği giyen Özlem Karataş Meral, "İnsan gerçekten tarihte yolculuk yapıyor. Böyle tarihi ve özel bir gelinliği giymek farklı bir duygu" dedi.
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gelinlik bodrum

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