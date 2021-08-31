31 Ağustos günlük burç yorumları! Bugün güne dair planlarınız son dakikada değişebilir!

Başak burcu güne hızlı başlayabilir ve gün boyunca koşuşturma halinde olabilir. Yengeç burcu ise içine dönebilir, bazı duygularını içinde yaşamak isteyebilir. İşte 31 Ağustos Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün iş hayatınızda ve günlük programlarınızda birden fazla iş ve organizasyonla ilgilenebilir, bir koşturmaca içerisinde olabilirsiniz. Daha anlık ve spontane ilerleyecek bir gündesiniz. Günün ilk yarısında ilişkilerinizde flört havası esebilir.

BOĞA

Bugün maddi isteklerinize ulaşabilir, finansal konularda şanslı olabilirsiniz. Geleceğe yönelik maddi planlamalarınızda hata ve karışıklık yaşamaya karşı dikkat edin. Akşam saatlerinde duygular yükselebilir ve kadınlarla ilişkileriniz ön planda olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Sürprizli bir gün geçirecek ve şaşıracağınız haberler alacaksınız. Yüksek beklentiler ve abartılı romantizm hayal kırıklığı getirebilirken kendinize merkezli kalmanız bazı kişilerden sürpriz teklifler almanıza işaret edebilir.

YENGEÇ

Bugün içe dönebilir, iç dünyanızda farklı hislere gidebilir ve bazı duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Hassasiyetiniz ve empati duygunuz artabilir. Karşınızdaki insanlara koruyucu ve fedakar yanınızla yaklaşabilirsiniz.

ASLAN

Bugün güne dair planlarınız son dakikada değişebilir. Günün ilk yarısında daha keyfi hareket edebilir, günün ikinci yarısında ise şartlara göre hareket edebilirsiniz. Dostlarınızdan destek ve yardım beklediğiniz durumlar olabilir. Çevrenizdeki insanların enerjilerinden etkilenebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün güne hızlı başlayabilir ve bir koşturmaca içerisinde olabilirsiniz. Evinizle ilgili düzenlemeler yapabilir, yaşam alanınızı ve sorumluluklarınızı bir düzene sokmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz ve sinirlerinizi korumanız, kazalara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün.

TERAZİ

Bugün içinizden geldiği gibi hareket etmek ve ruh halinizi iyi tutmakla ilgilenebilirsiniz. Kişisel gelişim ve spiritüel çalışmalar odağınızda olabilir. Geleceğe dair merak duygunuz artabilir veya hayaller kurabilirsiniz. İlişkilerden yana hayaller ve beklentiler çalışıyor.

AKREP

Bugün güne bir koşturmaca ile başlayabilirsiniz. İlişkileriniz veya finansal konularınızla ilgili stresli bir duruma kafa yorabilir, karmaşık bir durumu çözmek için alternatif yollar arayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerde ilahi yardımlar görebilirsiniz.

YAY

Bugün günün ilk yarısında iş görüşmeleri ve ilişkilerden yana kariyerinizle ilgili destekler gündeme gelebilir. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Yapacağınız görüşmeler uzun vadede sizin için önemli destekler sunabilir. Günün ilerleyen saatlerinde duygusal hassasiyetler ve sağlıkla ilgili konular öne çıkabilir.

OĞLAK

Bugün sorumluluklar, görevler ve yapılacak işler gündeminizde olabilir. Gün içinde iş bitirici yanınızla pek çok görevi tamamlayabilirsiniz. Sınavlar ve eğitimlerden yana başarılı olabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde geleceğe dair planlamalarınız olabilir.

KOVA

Bugün aşk ilişkilerinizde yoğun duygular ve önemli konuşmalar ortaya çıkabilir. Bazı kişilerin duygu ve düşünceleri üzerine kafa yorabilir, zaman zaman şüpheci davranabilir ve akıl okuma eğiliminde olabilirsiniz. Negatif duygulardan uzak kalmaya çalışın.

BALIK

Bugün günün ilk yarısında iş ve özel hayatınızda önemli konuşmalar ve görüşmeler içerisinde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerden baskın veya kontrolcü bir tavır görebilirsiniz. Gündüz saatlerindeki fikir ayrılıkları akşam saatlerinde tatlıya bağlanabilir.



