31 Aralık Cuma günlük burç yorumları: Güvende olma ihtiyacınız artabilir

Fevri ve aceleci olmak, aksilikleri getirebilir. Fanatik tavırlardan ve inatçılıktan uzak durmaya çalışın. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde ruh ve beden sağlığınızı iyileştirmek adına hareket edebilirsiniz. Size zarar veren alışkanlıkları, düşünceleri veya insanları hayatınızdan kesip atmak ve çıkarmak isteyebilirsiniz. Hırs ve kararlılık, ısrarcılık artabilir.

BOĞA

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde zorunlu ödemelerinizi yapabilirsiniz. Vergiler, nafakalar, tazminatlarla ilgili gündemler önünüze gelebilir. Elinizde olmayan koşul ve durumlarla ilgili stres yapmamaya çalışın.

İKİZLER

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde hayatınızdaki insanlara maddi ve manevi destekler verebilir, yardım talepleriyle karşılaşabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların düşüncelerine karşı daha hassas olabilirsiniz. İlişkilerinizde doğru sınırlar belirlemeye önem verin.

YENGEÇ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde yapılacak işler ve sorumluluklar ön planda olabilir. İş hayatınızla ilgili bir belirsizliği netleştirebilirsiniz. Size yük ve sıkıntı haline gelmiş bir durumu kesip atabilirsiniz. Düzen ve temizlik daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

ASLAN

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde kendinize güvenerek ilerleyebilir ve hayatınızda size yük olan konulara çözüm getirerek rahatlama yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız için daha korumacı davranabilir, aşk hayatınızda daha tutkulu olabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde daha meraklı, araştırmacı olabilirsiniz. Akrabalarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. Evinizde aile üyelerinizle bir araya gelebilirsiniz. Planlarınız aniden değişebilir, sürprizli bir gün olabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iletişim trafiğiniz artabilir. Kutlamalara ve davetlere katılabilirsiniz. Sosyal çevrenizle bir araya gelerek daha keyifli olabilir, eğlenebilirsiniz. Fevri ve aceleci olmak ise aksilikleri getirebilir.

AKREP

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde harcamalar yapabilir, istek ve ihtiyaçlarınızın peşinden gidebilir, daha hırslı veya kararlı olabilirsiniz. Gündüz saatlerini daha sakin geçirirken akşam saatlerinde tempo artabilir.

YAY

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde yenilik ve değişiklik odaklı olabilir ve daha çok içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz. Maceracı ve meraklı tarafınız ortaya çıkabilir. Fanatik tavırlardan ve inatçılıktan uzak durmaya çalışın.

OĞLAK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde koşullara ve şartlara göre hareket etme ihtiyacında hissedebilirsiniz. Güvende olma ihtiyacınız artabilir. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Yurtdışı ve seyahatlerle ilgili konular gündeme gelebilir.

KOVA

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyalleşebilir ve arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Davetlere ve organizasyonlara katılabilir, kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Geleceğe yönelik hayaller, beklentiler ve umutlar ön planda olabilir.

BALIK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde bazı fikirlerinizden vazgeçebilir, bazı şeyleri arkada bırakmak, geçmişi geride bırakmak isteyebilirsiniz. Bazı insanlarla ilgili fikirleriniz değişebilir. Uzaklardaki kişilerden haberler, telefonlar alabilirsiniz.

