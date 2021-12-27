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31 Aralık resmî tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okul ve iş var mı? 31 Aralık yarım gün mü?

27.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Aralık 2021 Cuma günü yılbaşı kutlanacak. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gün olan cuma, haftanın son günü olması nedeniyle sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Kullanıcılar, ‘’31 Aralık resmî tatil mi? 31 Aralık Cuma okul ve iş var mı? 31 Aralık yarım gün mü?’’ sorularına yanıt aramaya başladı.

31 Aralık resmî tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okul ve iş var mı? 31 Aralık yarım gün mü?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında böyle bir uygulama söz konusu değildi. Resmî tatillere de bakıldığında 31 Aralık, hiçbir dönemde tatil olarak kullanılmamıştır. Genellikle 1 Ocak resmî tatil olarak kabul edilir. 31 Aralık cuma günü işe ve okula gidecekler, normal şekilde işlerine ve derslerine devam edecektir.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl cuma gününe denk gelen 31 Aralık 2021, Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; yarım gün ya da tatil değildi. Ancak 1 Ocak resmî tatil olarak kabul edilir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

  1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

  2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

  3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

 

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