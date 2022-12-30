31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Sağlık Ocakları çalışma saatleri araştırılıyor. Yılbaşında birçok yer resmi tatil yapıyor. Bu sene yılbaşı 1 Ocak Pazar, yılbaşı arifesi ise 31 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? İşte Sağlık Ocağı çalışma saatleri!
Sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında açıktır.
Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.
Yani 31 Aralık ve 1 Ocak'ta Sağlık Ocakları kapalı olacak.
Hastanelerin acil poliklinikleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
31 Aralık'ta eczaneler açık olacak. Ancak yılbaşında nöbetçi eczaneler açık olacak.
Eczaneler saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar hizmet veriyor.