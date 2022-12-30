HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

30.12.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına sayılı saatler kaldı. Bununla birlikte, yılbaşı ve yılbaşı evvelinde Sağlık Ocaklarının açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Sağlık Ocaklarının çalışma saatleri bellidir. Peki 31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? İşte Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Sağlık Ocakları çalışma saatleri araştırılıyor. Yılbaşında birçok yer resmi tatil yapıyor. Bu sene yılbaşı 1 Ocak Pazar, yılbaşı arifesi ise 31 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? İşte Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

31 ARALIK SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında açıktır.

31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Yani 31 Aralık ve 1 Ocak'ta Sağlık Ocakları kapalı olacak.

31 ARALIK HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil poliklinikleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

31 ARALIK ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık'ta eczaneler açık olacak. Ancak yılbaşında nöbetçi eczaneler açık olacak.

31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Eczaneler saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar hizmet veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bin kilometre uçup Türkiye'ye gelmişti! ÖldürüldüBin kilometre uçup Türkiye'ye gelmişti! Öldürüldü
Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!
İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay! İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!
Anahtar Kelimeler:
sağlık ocağı sağlık ocağı açık mı sağlık ocağı çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.