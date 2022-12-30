31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Sağlık Ocakları çalışma saatleri araştırılıyor. Yılbaşında birçok yer resmi tatil yapıyor. Bu sene yılbaşı 1 Ocak Pazar, yılbaşı arifesi ise 31 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık Sağlık Ocakları açık mı kapalı mı olacak? İşte Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

31 ARALIK SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında açıktır.

Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

Yani 31 Aralık ve 1 Ocak'ta Sağlık Ocakları kapalı olacak.

31 ARALIK HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil poliklinikleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

31 ARALIK ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık'ta eczaneler açık olacak. Ancak yılbaşında nöbetçi eczaneler açık olacak.

Eczaneler saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar hizmet veriyor.

