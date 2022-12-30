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31 Aralık’ta kargolar açık mı, kaça kadar açık? 2023 Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

30.12.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Aralık’ta kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Her yıl yılbaşı kutlamaları yurt genelinde yapılıyor. 2023’e az bir zaman kala vatandaşlar kurum ve kuruluşların çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. Peki, 31 Aralık’ta kargolar açık mı, kaça kadar açık? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu?

31 Aralık’ta kargolar açık mı, kaça kadar açık? 2023 Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Yılbaşı ve 31 Aralık’ta kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların heyecanla beklediği yeni yıla az bir zaman kaldı. Yılbaşında kargoların açık olup olmadığı gündemde yer alıyor. 31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor.

31 ARALIK’TA KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor. Kargolar hizmet vermeye her hafta olduğu gibi devam edecek.
Yurtiçi Kargo tarafından yapılan açıklamada, “Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır.” denildi.
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

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YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak bu yıl pazar gününe denk geliyor. Her yıl 1 Ocak resmi tatil oluyor. Yılbaşında ise bazı kargo firmaları çalışmaya ara verirken bazıları devam ediyor.

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