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  4. 31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

30.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına kısa bir süre kala noterlerin çalışma saatleri araştırılıyor. 31 Aralık (yarın) noterlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bu yıl 31 Aralık yılbaşı arifesi cumartesi, 1 Ocak yılbaşı ise pazar gününe denk geldi. Peki 31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte noter çalışma saatleri!

31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

Noterde tasdikleme, alım satım gibi işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, cumartesi günü noterlerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Noterler, 2019 senesi itibarıyla nöbetçilik sistemine geçti. Ancak yarın, yılbaşı arifesi olduğundan dolayı çalışma saatleri araştırılıyor. Normalde 1 Ocak yılbaşı resmi tatildir. Peki 31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte noter çalışma saatleri!

31 ARALIK YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Noterler normal şartlarda hafta sonları kapalı oluyor.

31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

Ancak 2019 itibarıyla nöbetçilik sistemine geçildi.

31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

Böylece noterde işi olanlar, cumartesi ve pazar günler işlerini nöbetçi noterlerde halledebiliyor.

31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

31 Aralık'ta nöbetçi noterler açık olacak.

31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

Nöbetçi noterler, hafta sonu 10.00 ila 16.00 arasında hizmet veriyor.

31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

Bulunduğunuz bölgeye yakın noterler, internet üzerinden kolaylıkla sorgulanabilir.


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