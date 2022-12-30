31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? Noter çalışma saatleri!

Noterde tasdikleme, alım satım gibi işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, cumartesi günü noterlerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Noterler, 2019 senesi itibarıyla nöbetçilik sistemine geçti. Ancak yarın, yılbaşı arifesi olduğundan dolayı çalışma saatleri araştırılıyor. Normalde 1 Ocak yılbaşı resmi tatildir. Peki 31 Aralık yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte noter çalışma saatleri!

31 ARALIK YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Noterler normal şartlarda hafta sonları kapalı oluyor.

Ancak 2019 itibarıyla nöbetçilik sistemine geçildi.

Böylece noterde işi olanlar, cumartesi ve pazar günler işlerini nöbetçi noterlerde halledebiliyor.

31 Aralık'ta nöbetçi noterler açık olacak.

Nöbetçi noterler, hafta sonu 10.00 ila 16.00 arasında hizmet veriyor.

Bulunduğunuz bölgeye yakın noterler, internet üzerinden kolaylıkla sorgulanabilir.



