Şans oyunu severlerin merakla takip ettiği Süper Loto çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, internet üzerinden açıklanıyor. Peki 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

30 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca söz konusu adresten geçmiş Süper Loto sonuçlarını da sorgulayabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



