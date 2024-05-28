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  4. Süleyman Soylu sosyal medyadan paylaşıp tavsiyesi etti! 'Size önerimdir'

Süleyman Soylu sosyal medyadan paylaşıp tavsiyesi etti! 'Size önerimdir'

28.05.2024 23:45
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan bir kitap tavsiyesinde bulunarak "İletişim okuyan gençler, bu kitap size önerimdir." dedi.

Süleyman Soylu sosyal medyadan paylaşıp tavsiyesi etti! 'Size önerimdir'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Soylu paylaşımında “Satılmış Gazeteciler” kitabını paylaşarak "İletişim okuyan gençler, bu kitap size önerimdir." dedi.

İşte Soylu'nun o paylaşımı:

"'Satılmış Gazeteciler'

Almanya’daki medyanın CIA, elitler ve istihbarat tekelinde olduğunu 2014’te tüm açıklığıyla yazan, gazetesi Frankfurter Allgemine Zeitung’un operasyonel olduğunu söyleyip utandığını belirten Alman gazeteci Udo Ulfkotte kitabı yazdıktan bir süre sonra evinde ölü bulundu.

İletişim okuyan gençler, bu kitap size önerimdir."


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