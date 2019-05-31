Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan yıkıcı sonuçları olan sigara bağımlılığından dolayı, dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Gelin kendinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın." önerisinde bulundu.

Karataş, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin de sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Sigaranın zararları konusunda duyarlılığı artırarak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Karataş, "Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insan sigara sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi aynı nedenle yaşama veda ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, Türkiye'de yasaların tütün kullanımının önüne geçecek düzeyde olduğunu ancak denetimlerde zaafiyetlerin yaşanabildiğini belirterek, şunları kaydetti: