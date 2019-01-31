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31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 21:49 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 13, 30, 31, 48 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 333 bin 985 lira 54 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 8 bin 858 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 416 kişi 174 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 134 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 818 bin 718 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 35 bin 49 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 138 bin 876 lira 45 kuruş kamuya aktarıldı. (AA)


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31 Ocak 2019 süper loto çekiliş sonuçları

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