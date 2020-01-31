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31 Ocak hava durumu (Meteoroloji'den yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2020 07:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin 31 Ocak hava durumu tahminine göre, bugün Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise, yağışsız parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

31 Ocak hava durumu (Meteoroloji'den yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 31 Ocak hava durumu tahminine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YOĞUN KAR UYARISI

31 Ocak hava durumu tahmin raporuna göre, yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

31 OCAK HAVA DURUMU

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Anahtar Kelimeler:
31 ocak hava durumu Meteoroloji İstanbul hava durumu

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