31 Ocak hava durumu (Meteoroloji'den yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 31 Ocak hava durumu tahminine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
31 Ocak hava durumu tahmin raporuna göre, yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
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