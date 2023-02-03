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46/3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.01.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte bazı kurallara uyulması, trafiğin akışı ve can güvenliği açısından çok önemlidir. Hayvanlar ya da hayvan sürülerinin trafiğin gidiş yönüne göre yolun en sağından gitmesi gerekir. İmkân olduğunda ise taşıt yolu dışından da götürülmeleri çok daha uygundur. Bu kurala uymayan hayvan sürücülerine kara yolları trafik kanunu gereğince 46/3 trafik cezası tatbik edilir. Peki, 46/3 trafik cezası tutarı nedir?

46/3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte belirli bir düzen sağlayabilmek için tüm sürücülerin belirlenen kurallara riayet etmesi gerekir. Bu kurallara uymayan sürücüler ise para cezası ve sürücü belgesine eklenen ceza puanı ile cezalandırılır. Karayolları Trafik Kanunu'nun “Kara yollarında trafiğin akışı” başlıklı 46. maddesi uyarınca 46/3 maddesinden trafik cezası işlemi uygulanabilir. 46/3 trafik cezası ise hayvanların ya da hayvan sürülerinin yolda doğru şeritte ilerletmeyen hayvan sürücülerine uygulanan trafik cezası çeşididir.

46/3 trafik cezası nedir?

46/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kara yollarının belli yerlerinde ve zorunluluk olması durumunda, hayvanlarını ya da hayvan sürülerini yolun gidiş yönüne göre yolun en sağ kısmından ve olabildiğince az genişlik işgal ederek ve imkan olmasına rağmen taşıt yolu dışından götürmemek. Hayvanların ya da hayvan sürülerinin kara yollarının gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olmasına rağmen taşıt yolu dışından götürülmemesi halinde 46/3 trafik cezası uygulanır.

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46/3 trafik cezası kimlere uygulanır?

46/3 trafik cezası hayvan sürücülerine uygulanan bir trafik cezasıdır. 46/3 trafik cezası tutarı her sürücü için aynı tutar üzerinden talep edilir. Trafik Cezası Rehberi uyarınca 46/3 trafik cezası ceza puanı sürücüye yazılması hâlinde, sürcünün sürücü belgesine herhangi bir ceza puanı işlemez.

46/3 trafik cezası tutarı nedir?

46/3 trafik cezası idari trafik para cezası olarak cezalandırılır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Karayolları Trafik Kuralları 46/3 maddesine göre 951 TL olarak belirlenmiştir. Her trafik cezası uygulamasında geçerli olduğu gibi 46/3 trafik cezasında da, ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 indirim ile 713,25 TL ödenmektedir.

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