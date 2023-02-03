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47/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 47/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

19.01.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kurallarına uyulmaması hâlinde trafikte yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için bazı trafik cezaları belirlenmiştir. Trafiğin düzenli akmasını sağlamak için trafik levhaları ve trafik ışıkları önemli bir husustur. Bu bağlamda trafik levhalarına ve ışıklarına uyulması gerekir. Bu işaretlere uyulmadığında hayati öneme sahip olan sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu konuyu kapsayan 47/1-b trafik cezası nedir?

47/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 47/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nca belirtilmiş olan pek çok trafik cezası bulunur. Bu trafik cezaları ayrı ayrı kodlarla belirtilmiştir. Bu kodlar dâhilinde cezanın konusu ve uyulması gereken durumlar da belirtilmiştir. Trafik ceza kodları pek çok ayrıntıyı belirttiği gibi ödenecek ceza tutarını da aynı şekilde belirtir. Trafik yönetmeliğinde düzenlenmiş ceza türlerinden biri de 47/1-b trafik cezasıdır. 47/1-b trafik cezası, kırmızı ışıkta geçen ya da yeşil ışıkta duran sürücülere uygulanan bir cezadır. Bu ceza sürücülere uygulanır.

47/1-b trafik cezası nedir?

47/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak kırmızı ışıkta geçen sürücüleri konu alan bir trafik cezası çeşididir. 47/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayıp yola devam eden sürücülere uygulanır. EDS tarafından tespit edilen bu trafik ihlali, trafik cezası olarak sürücünün adresine gönderilir. Karayolları Trafik Kanunun 47. maddesindeki tanıma göre kırmızı ışıkta geçen ya da yeşil ışıkta duran sürücüler, trafik ışıklarına uymama cezası ile para cezasına çarptırılır. 47/1-b olarak bilinen bu ceza, ehliyet ceza puanına 20 ehliyet ceza puanı olarak yansır.

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47/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

47/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kırmızı ışık kuralına uymamaktır. Kırmızı ışık kurallarına uymayan sürücülere verilen bu ceza hem sürücünün ceza puanına eklenir hem de para cezası olarak ödemesi talep edilir. Kırmızı ışık yanmasına rağmen aracını sürmeye devam eden sürücüler, trafik kurallarını ihlal etmekle kalmaz. Aynı zamanda yaya ve diğer araçların da can güvenliğini tehlikeye atar.

47/1-b trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı itibari ile yeni trafik ceza tutarları da yenilendi. 47/1-b ceza kodunun tutarı ise 951 TL olarak belirlendi. Ayrıca bu cezayı ödemekle yükümlü olan sürücüler için 20 puan trafik ceza puanı da uygulanır. Sürücüler erken ödeme indiriminden faydalanarak, ceza tutarını daha düşük ödeyebilir. Erken ödeme yapan sürücülere 47/1-b trafik cezası tutarı üzerinden %25 indirim uygulanır. Bu durumda indirimden faydalanan bir sürücü 47/1-b ceza bedeli olarak 713,25 TL ödeme yapar.

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