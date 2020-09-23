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324 bin kullanılmış kondomun geri dönüşüme sokulduğu tesise baskın

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Vietnamlı yetkililer geri dönüşüme sokularak tekrar satışa çıkarılan çok sayıda prezervatifin bulunduğu bir tesisi ortaya çıkardı.

324 bin kullanılmış kondomun geri dönüşüme sokulduğu tesise baskın

Bir apartman dairesinde bulunan tesiste 324 bin kullanılmış kondom paketlenmiş olarak bulundu. Polis, Vietnam’ın güneyindeki Duong Eyaleti’ndeki dairede bulunan ürünlere el koydu.

Truoi Tre News haberine göre yasadışı tesiste ele geçirilen ürünlerde etiket bulunmadı. Tesisin sahibi Pham Thi Thanh Ngoc, adı bilinmeyen bir kişiden her ay düzenli olarak kullanılmış prezervatif temin ettiğini söyledi.

Prezervatiflerin getirildiği tesiste kondomların satışa sunulmadan önce hijyenik olmayan koşullarda yıkandığı, kurutulduğu ve yapay bir penis yardımıyla yeniden şekillendiği bildirildi.

Birkaç yıl önce Amerikalı sağlık yetkilileri bir mesaj yayınlayarak cinsel açıdan aktif Amerikalıları kondomları tekrar kullanmamaları konusunda uyarmıştı. Daily Mail’in haberine göre insanların %3’ü prezervatifleri yeniden kullanmaya kalkışıyor.


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