34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

Şehir içi veya şehirler arası seyahat ederken farklı plaka imi taşıyan araçlar görür ve nerenin plaka kodu olduğunu merak ederiz. Genel kültür sınavları ve bilgi yarışmalarında da sıklıkla çıkan il plakaları, her şehir için değişiklik gösterir. Peki 34 plakası hangi şehir için kullanılır? Dilerseniz detaylara geçelim...

34 Nerenin Plakası?

34 araç plakası İstanbul ilimize aittir. İstanbul'a kayıtlı tüm araçların plakalarındaki ilk iki hane 34'tür.

Bunun yanında, 34 numaralı araç plakalarının yan tarafındaki harflere ve rakamlara bakarak hangi İstanbul'un hangi ilçesine kayıtlı olduğunu anlamak da mümkündür. Dilerseniz İstanbul ilçelerinin plaka kodlarına bakalım...

İstanbul'un Bazı İlçelerinin Plaka Harf Kodları

İstanbul'un 39 ilçesi bulunur. Bunlardan 25'i Avrupa yakasında yer alır, 24'i ise Anadolu yakasındadır. İşte İstanbul'un bazı ilçelerinin plaka harf kodları!

Beşiktaş İlçesinin Plaka Harf Kodları

34 AAA 01'den 34 AAA 99'a kadar

34 TAA 01'den 34 TZZ 99'a kadar

34 A 0001'den 34 A 9999'a kadar

34 B 0001'den 34 B 9999'a kadar

34 C 0001'den 34 C 9999''a kadar

34 G 0001'den 34 G 9999'a kadar

34 M 0001'den 34 M 9999'a kadar

34 CA 001'den 34 CZ 999'a kadar

34 MA 001'den 34 MZ 999'a kadar

Şişli İlçesinin Plaka Harf Kodları

34 AB 0001'den 34 AE 9999'a kadar

34 FG 001'den 34 FG 999'a kadar

34 FB 7000'den 34 FB 7999'a kadar

34 GS 7000'den 34 GS 7999'a kadar

34 YJ 0001'den 34 YJ 9999'a kadar

34 YJ 0001'den 34 YJ 9999'a kadar

Fatih İlçesinin Plaka Harf Kodları

34 BA 001'den 34 BJ 999'a kadar

34 BV 001'den 34 BZ 999'a kadar

34 BH 0001'den 34 BJ 9999'a kadar

34 FB 4000'den 34 FB 4999'a kadar

34 GS 4000'den 34 GS 4999'a kadar

34 KA 001'den 34 KA 999'a kadar

34 KC 001'den 34 KF 999'a kadar

34 KH 001'den 34 KH 999'a kadar

34 KK 001'den 34 KL 999'a kadar

34 KN 001'den 34 KZ 999''a kadar

34 UM 001'den 34 UM 999'a kadar

34 UE 0001'den 34 UG 9999'a kadar

34 VA 001'den 34 VA 999'a kadar

34 VB 001'den 34 VB 999'a kadar

34 VG 001'den 34 VG 999'a kadar

34 VJ 001'den 34 VJ 999'e kadar

34 VM 001'den 34 VM 999'a kadar

34 ZD 0001'den 34 ZF 9999'a kadar

Pendik İlçesinin Plaka Harf Kodları

34 GJA 01'den 34 GJZ 99'a kadar

34 UZ 0001'den 34 UZ 9999'a kadar

34 YA 001'den 34 YA 999'a kadar

34 YC 001'den 34 YF 999'a kadar

34 YH 001'den 34 YH 999'a kadar

34 YK 001'den 34 YL 999'a kadar

34 YN 001'den 34 YZ 999'a kadar

34 ZA 001'den 34 ZA 999'a kadar

34 ZC 001'den 34 ZF 999'a kadar

34 ZH 001'den 34 ZH 999'a kadar

34 ZK 001'den 34 ZL 999'a kadar

34 ZN 001'den 34 ZZ 999'a kadar

Tuzla İlçesinin Plaka Harf Kodları