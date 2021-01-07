34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

Şehir içi veya şehirler arası seyahat ederken farklı plaka imi taşıyan araçlar görür ve nerenin plaka kodu olduğunu merak ederiz. Genel kültür sınavları ve bilgi yarışmalarında da sıklıkla çıkan il plakaları, her şehir için değişiklik gösterir. Peki 34 plakası hangi şehir için kullanılır? Dilerseniz detaylara geçelim...
34 Nerenin Plakası?
34 araç plakası İstanbul ilimize aittir. İstanbul'a kayıtlı tüm araçların plakalarındaki ilk iki hane 34'tür.
Bunun yanında, 34 numaralı araç plakalarının yan tarafındaki harflere ve rakamlara bakarak hangi İstanbul'un hangi ilçesine kayıtlı olduğunu anlamak da mümkündür. Dilerseniz İstanbul ilçelerinin plaka kodlarına bakalım...
İstanbul'un Bazı İlçelerinin Plaka Harf Kodları
İstanbul'un 39 ilçesi bulunur. Bunlardan 25'i Avrupa yakasında yer alır, 24'i ise Anadolu yakasındadır. İşte İstanbul'un bazı ilçelerinin plaka harf kodları!
Beşiktaş İlçesinin Plaka Harf Kodları
- 34 AAA 01'den 34 AAA 99'a kadar
- 34 TAA 01'den 34 TZZ 99'a kadar
- 34 A 0001'den 34 A 9999'a kadar
- 34 B 0001'den 34 B 9999'a kadar
- 34 C 0001'den 34 C 9999''a kadar
- 34 G 0001'den 34 G 9999'a kadar
- 34 M 0001'den 34 M 9999'a kadar
- 34 CA 001'den 34 CZ 999'a kadar
- 34 MA 001'den 34 MZ 999'a kadar
Şişli İlçesinin Plaka Harf Kodları
- 34 AB 0001'den 34 AE 9999'a kadar
- 34 FG 001'den 34 FG 999'a kadar
- 34 FB 7000'den 34 FB 7999'a kadar
- 34 GS 7000'den 34 GS 7999'a kadar
- 34 YJ 0001'den 34 YJ 9999'a kadar
- 34 YJ 0001'den 34 YJ 9999'a kadar
Fatih İlçesinin Plaka Harf Kodları
- 34 BA 001'den 34 BJ 999'a kadar
- 34 BV 001'den 34 BZ 999'a kadar
- 34 BH 0001'den 34 BJ 9999'a kadar
- 34 FB 4000'den 34 FB 4999'a kadar
- 34 GS 4000'den 34 GS 4999'a kadar
- 34 KA 001'den 34 KA 999'a kadar
- 34 KC 001'den 34 KF 999'a kadar
- 34 KH 001'den 34 KH 999'a kadar
- 34 KK 001'den 34 KL 999'a kadar
- 34 KN 001'den 34 KZ 999''a kadar
- 34 UM 001'den 34 UM 999'a kadar
- 34 UE 0001'den 34 UG 9999'a kadar
- 34 VA 001'den 34 VA 999'a kadar
- 34 VB 001'den 34 VB 999'a kadar
- 34 VG 001'den 34 VG 999'a kadar
- 34 VJ 001'den 34 VJ 999'e kadar
- 34 VM 001'den 34 VM 999'a kadar
- 34 ZD 0001'den 34 ZF 9999'a kadar
Pendik İlçesinin Plaka Harf Kodları
- 34 GJA 01'den 34 GJZ 99'a kadar
- 34 UZ 0001'den 34 UZ 9999'a kadar
- 34 YA 001'den 34 YA 999'a kadar
- 34 YC 001'den 34 YF 999'a kadar
- 34 YH 001'den 34 YH 999'a kadar
- 34 YK 001'den 34 YL 999'a kadar
- 34 YN 001'den 34 YZ 999'a kadar
- 34 ZA 001'den 34 ZA 999'a kadar
- 34 ZC 001'den 34 ZF 999'a kadar
- 34 ZH 001'den 34 ZH 999'a kadar
- 34 ZK 001'den 34 ZL 999'a kadar
- 34 ZN 001'den 34 ZZ 999'a kadar
Tuzla İlçesinin Plaka Harf Kodları
- 34 GLA 01'den 34 GLZ 99'a kadar
- 34 DD 0001'den 34 DE 9999'a kadar
- 34 PA 001'den 34 PF 999'a kadar
- 34 PH 001'den 34 PH 999'a kadar
- 34 PK 001'den 34 PL 999'a kadar
- 34 PN 001'den 34 PZ 999'a kadar
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