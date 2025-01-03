34 yaşında son evre kanser teşhisi kondu! Keşke görmezden gelmeseydim dediği semptomları açıkladı

35 yaşındaki Linda Chavez'e geçen yıl, doktorların semptomlarını alerji ve siyatik gibi daha az ciddi rahatsızlıklarla karıştırması sonucu ileri evre akciğer kanseri teşhisi kondu. Ne yazık ki hastalık tespit edildiğinde dördüncü evreye ulaşmıştı, yani akciğerlerin ötesine yayılmıştı. Bunların arasında beyni, omurgadakiler de dahil olmak üzere kemikleri, ayrıca lenf düğümleri ve böbrek üstü bezi gibi dokular da vardı. Doktorlar kadına, kanserin son evrede olduğunu ve altı ay içinde ölümüne yol açabileceğini söylediler.

Talihsiz kadın kanser belirtisi olabilecek, görünüşte zararsız semptomlara dikkat çekmek için Instagram ve TikTok'ta paylaşımlarda bulunuyor.

Belki de en alışılmadık belirti, sanki bir yere çarpmış gibi hissettiği ayak parmaklarındaki sürekli devam eden ağrıydı. Bunun, kanserinin akciğerlerinden ayaklarındaki minik kemiklere yayıldığının bir işareti olduğunu bilmiyordu.

Diğer semptomlar arasında inanılmaz bitkinlik ve mide bulantısı da yer aldı.

'Teşhis konulmadan önce çok mide bulantısı yaşıyordum... Bunun nedeni beyin kanseriymiş, görünüşe göre kanserin çoğu açlığı, istekleri, mide bulantısını ve diğer şeyleri kontrol eden sağ ön lobumdaymış.'

Ancak tüm bu belirtilerden önce, sıklıkla kış virüsüyle karıştırılan akciğer kanserinin yaygın bir belirtisi ortaya çıktı. 'Yıllardır öksürüğüm vardı' dedi ve gıdıklanmanın başlangıçta ne kadar hafif olduğunu göstermek için hafifçe öksürdü. 'Sonunda daha da derinleşti, çok acı vericiydi ve göğsümde delici bir his vardı. Lütfen inatçı öksürüğü görmezden gelmeyin.' Sonunda öksürük nefes almasını etkiledi. 'Her nefes alıp verişimde hissettiğim acı nedeniyle kelimenin tam anlamıyla sığ nefesler almak zorunda kalıyordum' dedi.

Bu ayın başlarında yaptığı yeni bir güncellemede takipçilerine sağ gözünde görme kaybı yaşadığını söyledi ancak kesin nedenini açıklamadı.

Chavez ayrıca sağlık görevlilerinin, kendisine muhtemelen üç ila altı ay arasında bir ömrü kaldığını söyleyerek hastalığın teşhisini güncellediğini açıkladı. Ama o, izleyicilere gülümseyerek 'Ben buyum, bu yüzden hayatta kalacağım' diyerek iyimserliğini korudu.