KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık
  4. 34 yaşında son evre kanser teşhisi kondu! Keşke görmezden gelmeseydim dediği semptomları açıkladı

34 yaşında son evre kanser teşhisi kondu! Keşke görmezden gelmeseydim dediği semptomları açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.01.2025 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamak için sadece üç ay ömrünün kaldığı söylenen kanser hastası genç kadın hastalığının habercisi olduğu ortaya çıkan beş semptomu görmezden gelmemeleri konusunda herkesi uyardı.

34 yaşında son evre kanser teşhisi kondu! Keşke görmezden gelmeseydim dediği semptomları açıkladı

35 yaşındaki Linda Chavez'e geçen yıl, doktorların semptomlarını alerji ve siyatik gibi daha az ciddi rahatsızlıklarla karıştırması sonucu ileri evre akciğer kanseri teşhisi kondu. Ne yazık ki hastalık tespit edildiğinde dördüncü evreye ulaşmıştı, yani akciğerlerin ötesine yayılmıştı. Bunların arasında beyni, omurgadakiler de dahil olmak üzere kemikleri, ayrıca lenf düğümleri ve böbrek üstü bezi gibi dokular da vardı. Doktorlar kadına, kanserin son evrede olduğunu ve altı ay içinde ölümüne yol açabileceğini söylediler.

Talihsiz kadın kanser belirtisi olabilecek, görünüşte zararsız semptomlara dikkat çekmek için Instagram ve TikTok'ta paylaşımlarda bulunuyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-03 132946

Belki de en alışılmadık belirti, sanki bir yere çarpmış gibi hissettiği ayak parmaklarındaki sürekli devam eden ağrıydı. Bunun, kanserinin akciğerlerinden ayaklarındaki minik kemiklere yayıldığının bir işareti olduğunu bilmiyordu.

Diğer semptomlar arasında inanılmaz bitkinlik ve mide bulantısı da yer aldı.

'Teşhis konulmadan önce çok mide bulantısı yaşıyordum... Bunun nedeni beyin kanseriymiş, görünüşe göre kanserin çoğu açlığı, istekleri, mide bulantısını ve diğer şeyleri kontrol eden sağ ön lobumdaymış.'

Ekran görüntüsü 2025-01-03 132921

Ancak tüm bu belirtilerden önce, sıklıkla kış virüsüyle karıştırılan akciğer kanserinin yaygın bir belirtisi ortaya çıktı. 'Yıllardır öksürüğüm vardı' dedi ve gıdıklanmanın başlangıçta ne kadar hafif olduğunu göstermek için hafifçe öksürdü. 'Sonunda daha da derinleşti, çok acı vericiydi ve göğsümde delici bir his vardı. Lütfen inatçı öksürüğü görmezden gelmeyin.' Sonunda öksürük nefes almasını etkiledi. 'Her nefes alıp verişimde hissettiğim acı nedeniyle kelimenin tam anlamıyla sığ nefesler almak zorunda kalıyordum' dedi.

Bu ayın başlarında yaptığı yeni bir güncellemede takipçilerine sağ gözünde görme kaybı yaşadığını söyledi ancak kesin nedenini açıklamadı.

Chavez ayrıca sağlık görevlilerinin, kendisine muhtemelen üç ila altı ay arasında bir ömrü kaldığını söyleyerek hastalığın teşhisini güncellediğini açıkladı. Ama o, izleyicilere gülümseyerek 'Ben buyum, bu yüzden hayatta kalacağım' diyerek iyimserliğini korudu.

Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.