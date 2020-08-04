35 cm inceliğinde belinin doğal olduğunu iddia ediyor

Myanmar’lı Su Naing 35 cm’lik belinin dünyadaki en ince bel ölçüsü olduğuna inanıyor. 23 yaşındaki genç kadın kum saati şeklindeki vücudunu sık sık Instagram’da paylaşırken, takipçileri tarafından sık sık fotoğraf editleme, korse takma gibi ithamlarla suçlanıyor. Ancak Su, fotoğraflarına müdahale etmediği ve sağlıklı beslenerek bu vücuda sahip olduğu konusunda ısrarcı.

İnce belinin genetik olduğunu söyleyen Su, “Sağlıklı bir yapım var ve sağlıklı besleniyorum. Endişelecek bir şey yok. Görüntümle ilgili yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fotoğraflar için poz vermeyi ve görünümümü paylaşmayı seviyorum. Gelen yorumlar da gururumu okşuyor, insanlar görüntümü seviyor” dedi.

İngiliz sağlık otoritelerine göre ise sağlıklı bir belin ölçüsü için sınır 79 cm.

Su’nun paylaştığı fotoğfların bazılarında bel çevresine müdahale edildiği görülse de, genç kadın bu durumu reddediyor. Fotoğraflara gelen yorumların çoğunluğu ise pozitif ve takipçileri genç kadının görünümünü beğeniyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre İngiliz Ethel Granger, 33 cm’le dünyanın en ince beline sahip insanı. Benzer bel ölçüsüne sahip diğer kadınlar ise, bu görünümü elde etmek için korse kulllanmak gerektiğini, bel inceltici egzersizler yapılması gerektiğini söylüyor.

Virginia Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Kuemmerie’ye göre bel inceltme egzersizleri ciddi bedensel zararlara neden olabilir. Kuemmerie, karın bölgesini zorlamanın rahatsızlık verebileceğini ve doğal nefes almayı kısıtlayabileceğini; bu bölgedeki sıkışmanın mide ekşimesi, reflü gibi gibi hastalıklar oluşturabileceğini ve mideye zarar verebileceğini söylüyor.

