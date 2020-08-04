HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 35 cm inceliğinde belinin doğal olduğunu iddia ediyor

35 cm inceliğinde belinin doğal olduğunu iddia ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Sıra dışı vücut ölçüsüne sahip olan kadın, ince belinin doğal olduğunu iddia ediyor.

35 cm inceliğinde belinin doğal olduğunu iddia ediyor

Myanmar’lı Su Naing 35 cm’lik belinin dünyadaki en ince bel ölçüsü olduğuna inanıyor. 23 yaşındaki genç kadın kum saati şeklindeki vücudunu sık sık Instagram’da paylaşırken, takipçileri tarafından sık sık fotoğraf editleme, korse takma gibi ithamlarla suçlanıyor. Ancak Su, fotoğraflarına müdahale etmediği ve sağlıklı beslenerek bu vücuda sahip olduğu konusunda ısrarcı.

İnce belinin genetik olduğunu söyleyen Su, “Sağlıklı bir yapım var ve sağlıklı besleniyorum. Endişelecek bir şey yok. Görüntümle ilgili yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fotoğraflar için poz vermeyi ve görünümümü paylaşmayı seviyorum. Gelen yorumlar da gururumu okşuyor, insanlar görüntümü seviyor” dedi.

İngiliz sağlık otoritelerine göre ise sağlıklı bir belin ölçüsü için sınır 79 cm.

PRI_159806861

Su’nun paylaştığı fotoğfların bazılarında bel çevresine müdahale edildiği görülse de, genç kadın bu durumu reddediyor. Fotoğraflara gelen yorumların çoğunluğu ise pozitif ve takipçileri genç kadının görünümünü beğeniyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre İngiliz Ethel Granger, 33 cm’le dünyanın en ince beline sahip insanı. Benzer bel ölçüsüne sahip diğer kadınlar ise, bu görünümü elde etmek için korse kulllanmak gerektiğini, bel inceltici egzersizler yapılması gerektiğini söylüyor.

Virginia Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Kuemmerie’ye göre bel inceltme egzersizleri ciddi bedensel zararlara neden olabilir. Kuemmerie, karın bölgesini zorlamanın rahatsızlık verebileceğini ve doğal nefes almayı kısıtlayabileceğini; bu bölgedeki sıkışmanın mide ekşimesi, reflü gibi gibi hastalıklar oluşturabileceğini ve mideye zarar verebileceğini söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Bu maske 8 dile çeviri yapıyor!Bu maske 8 dile çeviri yapıyor!
Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Marmara Denizi'nde panik anları!

Marmara Denizi'nde panik anları!

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Hemen Adet Olmak İçin Ne Yapılabilir? İşte En Etkili Yöntemler!

Hemen Adet Olmak İçin Ne Yapılabilir? İşte En Etkili Yöntemler!

Adet Öncesi veya Adet Sonrası Kahverengi Akıntı Neden Olur?

Adet Öncesi veya Adet Sonrası Kahverengi Akıntı Neden Olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu maske 8 dile çeviri yapıyor!

Bu maske 8 dile çeviri yapıyor!

Cinsel yaşamı büyük oranda etkiliyor! Hayatınız bir anda değişebilir...

Cinsel yaşamı büyük oranda etkiliyor! Hayatınız bir anda değişebilir...

Prof. Dr. Nail Çağlar: Kovid-19’dan dolayı kalp krizi geçirebiliyorlar

'Kovid-19’dan dolayı kalp krizi geçirebiliyorlar'

Evde hastalıklar için ön tanı koyabilirsiniz! Meme bölgenizde hissettiğiniz...

Evde hastalıklar için ön tanı koyabilirsiniz! Meme bölgenizde hissettiğiniz...

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!

Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.