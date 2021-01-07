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35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

07.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

Taşıt kayıt plakaları, araçların ön ve/veya arka kısmında bulunan ve bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu belirten tabelalardır. Harflerden ve sayılardan oluşan kodlar, bir taşıtın hangi şehir ve ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Peki, 35 kodlu araç plakası hangi il ve ilçeye ait? 35 nerenin plakası? İşte 35 ile başlayan plaka kodu ve plaka imi hakkında bilmeniz gerekenler...

Yolda gördüğünüz bir aracın hangi il ve ilçeden geldiğini anlamanın en kolay yolu, o araca sağlam bir şekilde sabitlenen plakanın üzerindeki kodlara bakmaktır. "TR" plaka iminin sağ kısmında yer alan sayılar taşıtın kayıtlı olduğu ili, harfler ise ilçeyi gösterir. Peki, 35 nerenin plakası?

35 Nerenin Plaka Kodu?

35 numaralı araç plakası, Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir isimli şehrimize aittir.

İzmir'in İlçelerine Ait Plaka Kodları

İzmir'de özel bir kodlamaya sahip olan ilçelerin plakalarını aşağıdaki listeye bakarak öğrenebilirsiniz.

İzmir Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

35 AAA / AZZ 01 – 99
35 AC / AZ 001 – 999
35 AC / AR 0001 – 999
35 BAA / BZZ 01 – 99
35 CA / CZ 001 – 999
35 CAA / CZZ 01 – 99
35 DA / DZ 001 – 999
35 DAA / DZZ 01 – 99
35 EA / EZ 001 – 999
35 EAA / EZZ 01 – 99
35 FA / FZ 001 – 999
35 HA / HZ 001 – 999
35 HAA / HZZ 01 – 99
35 KA / KZ 001 – 999
35 KAA / KZZ 01 – 99
35 LA / LZ 001 – 999
35 M 8250 – 9999
35 N 0001 – 9999
35 NA / NZ 001 – 999
35 P 0001 – 9999
35 PA / PZ 001 – 999
35 R 0001 – 9999
35 RA / RZ 001 – 999
35 S 0001 – 9999
35 S 00001 – 55999
35 SA / SZ 001 – 999
35 T 5001 – 9999
35 TA / TZ 001 – 999
35 U 0001 – 9999
35 UA / UZ 001 – 999
35 V 0001 – 9999
35 VA / VZ 001 – 999
35 Y 0001 – 9999
35 YA / YZ 001 – 999
35 ZA / ZZ 001 – 999

İzmir'in Aliağa İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 NAA / NZZ 01 – 99
35 S 63000 – 64999

İzmir'in Bayındır İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 E 0001 – 9999
35 JAA / JZZ 01 – 99
35 K 93000 – 93999
35 S 62000 – 62999

İzmir'in Bergama İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 F 0001 – 9999
35 K 73999 – 78999
35 S 77000 – 81999
35 VAA / VZZ 01 – 99

İzmir'in Çeşme İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 K 94001 – 9499
35 RAA / RZZ 01 – 99
35 S 61000 – 61999

İzmir'in Dikili İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 H 0001 – 9999
35 K 64001 – 6499

İzmir'in Foça İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 FA / FZ 0283 – 9999

İzmir'in Kemalpaşa İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 PAA / PZZ 01 – 99
35 S 71000 – 73999

İzmir'in Kınık İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 FAA / FZZ 01 – 99
35 L 0001 – 9999
35 S 58000 – 58999

İzmir'in Kiraz İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 AB 0001 – 9999
35 S 57000 – 57999

İzmir'in Menemen İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 MAA / MZZ 01 – 99
35 S 68000 – 70999

İzmir'in Ödemiş İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 D 0001 – 9999
35 K 0001 – 4000
35 K 69000 – 73999
35 S 82000 – 86999
35 Z 0001 – 9999
35 ZAA / ZZZ 01 – 99

İzmir'in Seferihisar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 S 60000 – 60999
35 SAA / SZZ 01 – 99

İzmir'in Selçuk İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 LAA / LZZ 01 – 99
35 S 59000 – 59999

İzmir'in Tire İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 K 79000 – 81999
35 M 0001 – 8249
35 S 74000 – 76999
35 T 0001 – 5000
35 YAA / YZZ 01 – 99

İzmir'in Torbalı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 K 88000 – 90999
35 S 65000 – 67999
35 TAA / TZZ 01 – 99

İzmir'in Urla İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

35 S 56000 – 56999
35 UAA / UZZ 01 – 99

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