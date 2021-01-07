35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

Yolda gördüğünüz bir aracın hangi il ve ilçeden geldiğini anlamanın en kolay yolu, o araca sağlam bir şekilde sabitlenen plakanın üzerindeki kodlara bakmaktır. "TR" plaka iminin sağ kısmında yer alan sayılar taşıtın kayıtlı olduğu ili, harfler ise ilçeyi gösterir. Peki, 35 nerenin plakası?

35 Nerenin Plaka Kodu?

35 numaralı araç plakası, Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir isimli şehrimize aittir.

İzmir'in İlçelerine Ait Plaka Kodları

İzmir'de özel bir kodlamaya sahip olan ilçelerin plakalarını aşağıdaki listeye bakarak öğrenebilirsiniz.

İzmir Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

35 AAA / AZZ 01 – 99

35 AC / AZ 001 – 999

35 AC / AR 0001 – 999

35 BAA / BZZ 01 – 99

35 CA / CZ 001 – 999

35 CAA / CZZ 01 – 99

35 DA / DZ 001 – 999

35 DAA / DZZ 01 – 99

35 EA / EZ 001 – 999

35 EAA / EZZ 01 – 99

35 FA / FZ 001 – 999

35 HA / HZ 001 – 999

35 HAA / HZZ 01 – 99

35 KA / KZ 001 – 999

35 KAA / KZZ 01 – 99

35 LA / LZ 001 – 999

35 M 8250 – 9999

35 N 0001 – 9999

35 NA / NZ 001 – 999

35 P 0001 – 9999

35 PA / PZ 001 – 999

35 R 0001 – 9999

35 RA / RZ 001 – 999

35 S 0001 – 9999

35 S 00001 – 55999

35 SA / SZ 001 – 999

35 T 5001 – 9999

35 TA / TZ 001 – 999

35 U 0001 – 9999

35 UA / UZ 001 – 999

35 V 0001 – 9999

35 VA / VZ 001 – 999

35 Y 0001 – 9999

35 YA / YZ 001 – 999

35 ZA / ZZ 001 – 999