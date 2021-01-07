35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

Yolda gördüğünüz bir aracın hangi il ve ilçeden geldiğini anlamanın en kolay yolu, o araca sağlam bir şekilde sabitlenen plakanın üzerindeki kodlara bakmaktır. "TR" plaka iminin sağ kısmında yer alan sayılar taşıtın kayıtlı olduğu ili, harfler ise ilçeyi gösterir. Peki, 35 nerenin plakası?
35 numaralı araç plakası, Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir isimli şehrimize aittir.
İzmir'de özel bir kodlamaya sahip olan ilçelerin plakalarını aşağıdaki listeye bakarak öğrenebilirsiniz.
35 AAA / AZZ 01 – 99
35 AC / AZ 001 – 999
35 AC / AR 0001 – 999
35 BAA / BZZ 01 – 99
35 CA / CZ 001 – 999
35 CAA / CZZ 01 – 99
35 DA / DZ 001 – 999
35 DAA / DZZ 01 – 99
35 EA / EZ 001 – 999
35 EAA / EZZ 01 – 99
35 FA / FZ 001 – 999
35 HA / HZ 001 – 999
35 HAA / HZZ 01 – 99
35 KA / KZ 001 – 999
35 KAA / KZZ 01 – 99
35 LA / LZ 001 – 999
35 M 8250 – 9999
35 N 0001 – 9999
35 NA / NZ 001 – 999
35 P 0001 – 9999
35 PA / PZ 001 – 999
35 R 0001 – 9999
35 RA / RZ 001 – 999
35 S 0001 – 9999
35 S 00001 – 55999
35 SA / SZ 001 – 999
35 T 5001 – 9999
35 TA / TZ 001 – 999
35 U 0001 – 9999
35 UA / UZ 001 – 999
35 V 0001 – 9999
35 VA / VZ 001 – 999
35 Y 0001 – 9999
35 YA / YZ 001 – 999
35 ZA / ZZ 001 – 999
35 NAA / NZZ 01 – 99
35 S 63000 – 64999
35 E 0001 – 9999
35 JAA / JZZ 01 – 99
35 K 93000 – 93999
35 S 62000 – 62999
35 F 0001 – 9999
35 K 73999 – 78999
35 S 77000 – 81999
35 VAA / VZZ 01 – 99
35 K 94001 – 9499
35 RAA / RZZ 01 – 99
35 S 61000 – 61999
35 H 0001 – 9999
35 K 64001 – 6499
35 FA / FZ 0283 – 9999
35 PAA / PZZ 01 – 99
35 S 71000 – 73999
35 FAA / FZZ 01 – 99
35 L 0001 – 9999
35 S 58000 – 58999
35 AB 0001 – 9999
35 S 57000 – 57999
35 MAA / MZZ 01 – 99
35 S 68000 – 70999
35 D 0001 – 9999
35 K 0001 – 4000
35 K 69000 – 73999
35 S 82000 – 86999
35 Z 0001 – 9999
35 ZAA / ZZZ 01 – 99
35 S 60000 – 60999
35 SAA / SZZ 01 – 99
35 LAA / LZZ 01 – 99
35 S 59000 – 59999
35 K 79000 – 81999
35 M 0001 – 8249
35 S 74000 – 76999
35 T 0001 – 5000
35 YAA / YZZ 01 – 99
35 K 88000 – 90999
35 S 65000 – 67999
35 TAA / TZZ 01 – 99
35 S 56000 – 56999
35 UAA / UZZ 01 – 99
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