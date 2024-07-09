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    4. 35 yaşında ama gören 15 sanıyor! Genç görünümünün basit sırlarını tek tek açıkladı

    35 yaşında ama gören 15 sanıyor! Genç görünümünün basit sırlarını tek tek açıkladı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.07.2024 10:56
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    ABD'li Brandon Miles May isimli adam yıllardır diğer insanlar tarafından yaşından oldukça daha genç gibi göründüğü söyleniyor. 35 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığı May, genç görünümünün sırrının basit yaşam tarzı değişiklikleri olduğuna inanıyor.

    35 yaşında ama gören 15 sanıyor! Genç görünümünün basit sırlarını tek tek açıkladı

    35 yaşında olmasına rağmen neredeyse 15 yaşında gibi gözüken Brandon Miles May görenleri hayrete düşürüyor. Yaşından oldukça küçük gözüken adamı ilk gören genellikle onun bir genç olduğunu düşünüyor. May genç görünümünün ardındaki sırlarını tek tek açıkladı.

    Daily Star'da yer alan habere göre, ABD'li Brandon Miles May, genç görünümü nedeniyle sürekli kendisinden 20 yaş küçük biriyle karıştırılıyor ve sık sık havaalanı güvenliği tarafından durduruluyor. May, yabancıların onun hala çocuk olduğunu düşünmelerine neden olan yaşlanma karşıtı sırlarını açıkladı.

    Yaşlanmayı önleyici yöntemleri Brandon'ın henüz 13 yaşındayken cilt bakımı rutini oluşturmaya başlaması ve genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye çalışmasıyla başladı. Michigan eyaletinin Detroit şehrinde yaşayan Brandon, o zamandan beri her gün güneş kremi sürüyor, dışarı çıktığında cildini örtüyor ve hayatı boyunca bir damla bile alkole dokunmamış. Ayrıca taze meyve, bitkisel gıda ve balıktan oluşan bir diyet uyguluyor ve bunun kendisini 10 yıl önce olduğu kadar genç hissettirdiğini söylüyor.

    ASLA GÜNEŞE ÇIKMIYOR

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    Brandon şunları söyledi: "İçki içmememin sebebinin genç görünmem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gençlik hissini somutlaştırıyorum. Bunun yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kendimi genç olarak düşünüyorum ve görüyorum. Hayatım boyunca güneş ışığından uzak durdum. Güneşi engellemek için kapüşonlu giyiyorum ve ellerimin üst kısmına fiziksel örtüler kullanıyorum." Sosyal medya içerik üreticisi, havaalanı güvenlik görevlilerinin kendisine ve pasaport bilgilerine baktıklarında sıklıkla iki kere baktıklarını da itiraf etti.

    ESTETİK OPERASYON GEÇİRMEDİ

    Çoğu kişi onun 15-19 yaşlarında olduğunu düşünüyor ve son derece genç görünümünü korumak için hiçbir estetik operasyon geçirmediğine yemin ediyor. Cilt bakım rutini ve yaşam tarzı tercihlerinin oldukça basit ama etkili olduğunu söyleyen Brandon, aynı zamanda tıbbi iletişim sektöründe de faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi ve her zaman sağlıklı yiyeceklere meraklıymış.

    KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN SAĞLIKLI BESLENİYOR

    15 yaşında, yeşil çay ve daha fazla bitki bazlı gıda tüketmek gibi bazı diyet değişiklikleri yapmaya başladı. 19 yaşında şekerleri, tahılları ve karbonhidratları kesti ve şimdi organik gıdalardan ve bol miktarda düşük cıvalı balıktan oluşan bir diyet yiyor.

    Brandon şunları söyledi: "13 yaşıma geldiğimde uzun ömürlülüğün ve yaşlanma karşıtı olmanın farkına varmaya başlamıştım. O aşamada beslenmeye ve vücudumu genç tutmaya gerçekten meraklıydım. Çok fazla egzersiz yapmıyorum. Çok fazla egzersiz vücutta strese neden olabilir vücudu yaşlandırabilir. Egzersizlerimi orta şiddette ve hafif yapıyorum; yürüyüş, yoga ve biraz da kuvvet antrenmanı."

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    Brandon, kendine zaman yatırımı yaptığını söylüyor ancak yaşam tarzının sonsuza kadar yaşamak olmadığını, mümkün olduğu kadar uzun süre sağlığını korumak olduğunu söylüyor.

    Sonsuza dek yaşamanın bir öncelik olmadığını ve bunun yerine vücudunu iyi hissetmek istediğini söyledi. Birçok insan gençliklerinde daha iyi göründüklerine inansa da Brandon, 20'li yaşlarının ortasında olduğundan çok daha iyi göründüğünü düşünüyor.

    Brandon, yabancıların yaşam tarzının yorucu olduğunu düşündüğünü ancak bunun takip edilmesinin basit olduğunu söyledi. Hatta çikolata gibi ikramlar da yiyor. Barndon, "Her gün çikolata yiyorum. Yüzde 92 ila yüzde 100 kakao oranına sahibim. Çok acı. Ben de oldukça esneğim. Eğer akşam yemeğine çıkarsam biraz ekmek ve zeytinyağı alırım." dedi.

    Brandon, yaşlanma karşıtı en önemli ipuçlarını paylaştı; ancak kendisi kalifiye bir beslenme uzmanı değil, bu nedenle tavsiyelerine pek itibar edilmemesi gerekiyor.

    BRANDON'IN YAŞLANMA KARŞITI İPUÇLARI

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    • Güneşten uzak durun ve cildinizi UV korumalı giysilerle koruyun.

    • Her gün SPF kullanın - Yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi iltihap önleyici olduğunu söylediği meyveleri yiyin.

    • Omega-3 açısından zengin sardalya gibi düşük civa oranına sahip balıkları tüketin.

    • Organik meyve ve sebzeler tüketin.

    • Karbonhidrat, şeker ve tahıllardan uzak durun.

    • Alkolden kaçının.

      Express


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