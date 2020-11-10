HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta hırsızlık, yağma gibi 14 ayrı suçtan 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan Celal Ceylan (34) polis tarafından yakalandı.

35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı olan kişileri yakalamak için yaptığı çalışmada hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, silahlı tehdit gibi 14 ayrı suçtan hakkında 35 yıl 8 ay kesin hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi de olan Celal Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Akçakoyunlu Mahallesi'nde Celal Ceylan'ın eşkaline benzeyen bir kişiyi takibe alan ekipler, şüpheliyi girdiği bir evde yakaladı.

Yakalanan cezaevi firarisinden polislere: 'Hakkınızı helal edin'Yakalanan cezaevi firarisinden polislere: 'Hakkınızı helal edin'

'KEMAL' DEDİ, ‘CELAL’ ÇIKTI

Polislere hiçbir şey yapmadığını belirterek, isminin Kemal olduğunu söyleyen şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin burada yapılan parmak izi kontrolünde Celal Ceylan olduğu ortaya çıktı. Ceylan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
4 ilde eş zamanlı operasyon! Fuhuş çetesi çökertildi4 ilde eş zamanlı operasyon! Fuhuş çetesi çökertildi
28 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!28 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Polis uygulamalarından kaçmak için WhatsApp grubu kuranlar hakkında soruşturma
Polis uygulamalarından kaçmak için WhatsApp grubu kurmuşlar
İstanbul’da defalarca mühürlenen eğlence mekanına ’koronavirüs’ baskını
İstanbul’da defalarca mühürlenen eğlence mekanına ’koronavirüs’ baskını
MSB duyurdu: 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Bolu Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
4 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
4 ilde eş zamanlı operasyon! Fuhuş çetesi çökertildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.