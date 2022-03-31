3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar dün, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun Meclis'te yaptığı açıklama sonrası araştırmalarına hız verdi. Akbaşoğlu konuya ilişkin çalışmanın ortaya çıkacağı tarihi duyurdu. Peki 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, dün, 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu , memur maaşı ve emekli maaşlarının artacağını ifade etti.

Akbaşoğlu açıklamasında "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını ifade eden Akbaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"EYT'li kardeşlerimizle helalleşeceğiz, ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız"

Edinilen bilgiye göre ek gösterge yalnızca öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsamayacak. Diğer meslek gruplarının da kapsaması gündemde.

Söz konusu düzenleme ile memurların ek gösterge cetveli tekrar belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

