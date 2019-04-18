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38 kiloya düşmüştü! Şimdi bambaşka biri oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Hayley Harris, kendisini ölümün pençesine götüren anoreksiya hastalığından sosyal medya hesabı sayesinde kurtuldu. Anoreksiya ile mücadele için girdiği instagram dünyasında tanınan yüzler arasına girmeyi başaran genç kadın, doktorların kalp krizi geçirme riski taşıdığını söylemesi üzerine hayatını değiştirmeye karar verdi.

Başka insanlara da yardımcı olabilmek, anoreksiya ile ilgili farkındalık kazandırabilmek için tedavi sürecini ve değişimini sosyal medyada yayınlayan Hayley, şimdi eski halinden çok farklı görünüyor.

İngiltere'de yaşayan Hayley Harris, anoreksiya ile mücadele için hayatını adadı. Çünkü kendisi de sıfır bedene düşmüş, ölümün kıyısından hayata tutunmuştu.
38 kiloya kadar düşen genç kadına, doktorlar kalp krizi geçirme riski altında olduğunu söylediler.
Genç kadın iyileşmesini hızlandırmak için sosyal medya hesabı oluşturdu.
Hayley bu kararı şöyle açıkladı: "Dünyadaki kadın ve erkeklere toparlanmanın mümkün olduğunu ve benim yaşadıklarımın neye benzediğini göstermek istiyordum."
"Instagram'ı bir kişiye bile olsa yardım etmesi için ilham verecek şekilde ayarladım."
Fakat sadece diğerleri için iyi olmakla kalmadı, aynı zamanda kendim için de inanılmaz bir terapi oldu" diyerek hesabı açma sebebini ifade etti.
Hayley takipçilerin motive edici konuşmaları sayesinde yeniden kilo almaya başladı.
Tatillere giden Hayley burada bol bol yemek yedi ve kilo almaya başladı.
Hızla kilo alan genç kadın bu sürecini istikrarlı bir şekilde Instagram hesabından paylaştı.
Uyguladığı yöntemle Hayley'in kalp krizi riski azaldı, kalp atış hızı normale döndü ve 55 kiloya kadar çıktı.
Hayley, "Hikayemi paylaşmak istedim çünkü hastalığımı körükleyen şey, anoreksiya yanlısı propagandanın her yerde olmasıydı. Zamanla sahip olduğum destek ezici oldu. Hayata aşık olmaya başladım ve hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bir zamanlarbana yük gibi gelen Instagram sayfamdan dünyaya bağlı hissetmek gerçekten güzel" dedi.
Son olarak Hayley, anoreksiya hastalığını destekleyen sitelere karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
İşte genç kadının geçirdiği değişimden bazı kareler...
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Hayley Harris anoreksiya

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