KADIN

38 yaşından büyük anne adayları bu habere çok sevinecek

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy
HAMİLELİK HABERLERİ  | 20.02.2018 11:22 | Son Güncelleme

Yeni genetik inceleme yönteminde, embriyodan değil, embriyonun konulduğu tüplerin içerisindeki sıvıdan alınan genetik yapılara bakılarak genetiği hakkında bilgi alınıyor, böylelikle embriyolar zarar görmeden genetik yapısı inceleniyor. 2017 Mart ayından itibaren yapılmaya başlanan bu en son nesil genetik örnekleme ile yaş faktöründen kaynaklanan tüp bebek başarısızlıkları da azalıyor.

38 yaşından büyük anne adayları bu habere çok sevinecek

Embriyo kültüründen genetik tanı ile tüp bebek başarısı artırılabilir

Bu yöntemle embriyoya genetik tanı yaparak 38-42 yaş arası hastalarda yaş faktörünü ortadan kaldırıp, gebelik başarısını 35 yaş altı tüp bebek başarısı ile aynı seviyeye çıkarttıklarını anlatan Kayseri Magnet Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, yeni yöntem hakkında bilgi verdi…

İLERİ YAŞ EMBRİYONUN RAHME TUTUNMASINI ZORLAŞTIRIYOR

Tüp bebek başarısında en önemli faktörlerden biri kadının yaşıdır. Çünkü kadının yaşı tüp bebek tedavisinde toplanacak yumurtanın kalitesini belirler ve ileri yaş ile ters orantılıdır. Özellikle 38 yaşından büyük olan kadınlarda yumurtanın genetik yapısı ve kalitesi ileri yaştan dolayı bozulur ve genetik yapısı bozuk olan yumurta embriyonunda genetik yapısını etkiler. Bundan dolayı Down sendromu ve benzeri genetik bozukluklar embriyolarda daha sık görülür. Bu yaştan sonra yapılan tüp bebek başarısızlıklarının en sık nedeni ileri kadın yaşına bağlı genetik bozukluğu olan embriyonun rahme tutunamamasıdır. Embriyolara genetik tanı ile 38 yaşından büyük kadınlarda tüp bebek başarısı ve gebelik oranları artar.

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ANNE YAŞINA BAĞLI OLUMSUZLUKLAR GENETİK TANI İLE ORTADAN KALKAR

Ayrıca ilk 12 hafta düşüklerin de en sık sebebi genetik bozukluklardır. İlk 12 haftanın sonunda genetik bozukluğu olan gebeliklerde en sık görülen Down sendromudur, özellikle çocuk isteği olan ileri yaştaki kadınlarda daha sık görülür. Tüm bunlar gebelik umuduyla tüp bebeğe başvuran çiftlerin hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bundan dolayı son yıllarda tüp bebekte embriyoya genetik tanı ile özellikle 38-43 yaş arası kadınlarda daha fazla başarılı gebelik sonuçları ve canlı doğumlar elde ediliyor. Tüp bebek başarısı embriyolara yapılan genetik tanı ile artıyor. Kısacası ileri anne yaşına bağlı olumsuzluk embriyolara yapılan genetik tanı ile ortadan kalkıyor.

SAĞLIKLI EMBRİYOLARDAN SAĞLIK BEBEKLERİN DÜNYAYA GELMESİ AMAÇLANIR

Embriyo transferi öncesi PGT olarak isimlendirilen embriyolarda genetik tanı; embriyolardan hücre örneği alınarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Özellikle 200 hücreli 5. gün embriyosunun dış hücrelerinden örnek hücre alınıp genetik tanı yapılır ve embriyolar sonuç çıkana kadar dondurulur. PGT ile sayısal kromozom bozukluklarının ve tek gen hastalıklarının tanısı konarak sağlıklı olan embriyoların transferi ile sağlıklı bebeklerin dünyaya getirilmesi amaçlanır. Embriyolarda kromozom incelemesinde NGS isimli yeni nesil dizileme adı verilen en son yöntem kullanılmaktadır. Genetiği normal olan embriyo rahme transfer edilir. 

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EMBRİYO RAHATSIZ EDİLMİYOR

Avrupa Üreme Tıbbı Derneği’nin Ocak 2018 de yayınladığı son bildirisinde embriyoların konulduğu kültür ortamından yapılan genetik tanı yönteminin klasik genetik tanı yöntemleri kadar başarılı olduğu vurgulanıyor. Bu yeni genetik inceleme yönteminde; embriyolardan hücre örneklemesi yapılmaksızın, embriyonun konulduğu tüplerin içerisindeki sıvıdan alınan genetik yapılara bakılarak embriyonun genetiği hakkında bilgi alınıyor.

YAŞ FAKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TÜP BEBEK BAŞARISIZLIKLARI AZALIYOR

2017 Mart ayından itibaren yapılmaya başlanan bu çalışmanın, Avrupa Üreme Tıbbı dergisinde 2018 Ocak ayında ön sonuçları yayınlandı. En son nesil genetik örnekleme sistemiyle; embriyo kültüründen genetik tanı yapılarak embriyoların zarar görmeden genetik yapısı inceleniyor ve tüp bebekte genetik yapısı normal olan embriyoları transfer etme şansını veriyor. Böylelikle yaş faktöründen kaynaklanan tüp bebek başarısızlıkları da azalıyor. Bu yöntem Amerika’da Prof. Dr. Santiago Munne ve ekibi tarafından 2017 yılında uygulanmaya başlandı ve gebelik başarısını artırdığı yönünde sonuçlar elde edildi.

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40 YAŞ ÜSTÜNDE 35 YAŞ ALTI BAŞARISI ELDE EDİLİYOR

Kayseri Magnet Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, “Biz de kendi çalışmamızın verilerini 2017 yılı Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Derneği toplantısında sunduk. Yaptığımız çalışmada 38-42 yaş arası hastalarda embriyoya genetik tanı yapıldığında yaş faktörü ortadan kalkarak gebelik başarısı 35 yaş altı tüp bebek başarısı ile aynı bulundu. Tüp bebek uygulamalarımızda biz de gebelik başarısını artırmak için embriyolarda genetik tanıyı özellikle; 38 yaşından büyük kadınlarda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, ileri sperm bozukluklarında ve genetik hastalıklı çocuk öyküsü olan çiftlerde yapmaktayız” diyerek elde ettikleri sonuçları anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
genetik tüp bebek hamilelik

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