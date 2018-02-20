38 yaşından büyük anne adayları bu habere çok sevinecek

Tüp bebek başarısında en önemli faktörlerden biri kadının yaşıdır. Çünkü kadının yaşı tüp bebek tedavisinde toplanacak yumurtanın kalitesini belirler ve ileri yaş ile ters orantılıdır. Özellikle 38 yaşından büyük olan kadınlarda yumurtanın genetik yapısı ve kalitesi ileri yaştan dolayı bozulur ve genetik yapısı bozuk olan yumurta embriyonunda genetik yapısını etkiler. Bundan dolayı Down sendromu ve benzeri genetik bozukluklar embriyolarda daha sık görülür. Bu yaştan sonra yapılan tüp bebek başarısızlıklarının en sık nedeni ileri kadın yaşına bağlı genetik bozukluğu olan embriyonun rahme tutunamamasıdır. Embriyolara genetik tanı ile 38 yaşından büyük kadınlarda tüp bebek başarısı ve gebelik oranları artar.

ANNE YAŞINA BAĞLI OLUMSUZLUKLAR GENETİK TANI İLE ORTADAN KALKAR

Ayrıca ilk 12 hafta düşüklerin de en sık sebebi genetik bozukluklardır. İlk 12 haftanın sonunda genetik bozukluğu olan gebeliklerde en sık görülen Down sendromudur, özellikle çocuk isteği olan ileri yaştaki kadınlarda daha sık görülür. Tüm bunlar gebelik umuduyla tüp bebeğe başvuran çiftlerin hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bundan dolayı son yıllarda tüp bebekte embriyoya genetik tanı ile özellikle 38-43 yaş arası kadınlarda daha fazla başarılı gebelik sonuçları ve canlı doğumlar elde ediliyor. Tüp bebek başarısı embriyolara yapılan genetik tanı ile artıyor. Kısacası ileri anne yaşına bağlı olumsuzluk embriyolara yapılan genetik tanı ile ortadan kalkıyor.

SAĞLIKLI EMBRİYOLARDAN SAĞLIK BEBEKLERİN DÜNYAYA GELMESİ AMAÇLANIR

Embriyo transferi öncesi PGT olarak isimlendirilen embriyolarda genetik tanı; embriyolardan hücre örneği alınarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Özellikle 200 hücreli 5. gün embriyosunun dış hücrelerinden örnek hücre alınıp genetik tanı yapılır ve embriyolar sonuç çıkana kadar dondurulur. PGT ile sayısal kromozom bozukluklarının ve tek gen hastalıklarının tanısı konarak sağlıklı olan embriyoların transferi ile sağlıklı bebeklerin dünyaya getirilmesi amaçlanır. Embriyolarda kromozom incelemesinde NGS isimli yeni nesil dizileme adı verilen en son yöntem kullanılmaktadır. Genetiği normal olan embriyo rahme transfer edilir.