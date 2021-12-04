4 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor

İş hayatınızda dağınıklığa ve aşırılıklara karşı dikkatli olma zamanı. Duygularınız yükselebilir, ilişkilerinizde tutkular ve heyecanla yeni bir macera içerisine girebilirsiniz. Netleştiğiniz alanda akışın sizi daha fazla desteklediğini ve koşulların istediğiniz gibi ilerlediğini görebilirsiniz. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bazılarınız için evliliğe dair adımlar, geleceğe dair planlar ve aile ve akrabaların bir araya gelişi, organizasyon ve seromoniler gündeme gelebilir. Bir planınızdan vazgeçme, bir beklentiyi geride bırakma durumu yaşanabilir. Eski konuları tekrar tekrar düşünmek, konuşmak yerinizde saymanıza neden olacaktır.

BOĞA

Bugün Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Kendinizle, insanlarla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bir korkunuzu, bir blokajınızı geride bırakabilirsiniz. Bu geride bırakış ise size yaşam yolunuzda yeni kapılar açabilir ve iş veya ilişkiler alanında teklifler alabilirsiniz. Finansal kaygılarla panik halinde hareket etmeyin, aşırılık içeren finansal adımlardan kaçının

İKİZLER

Bugün Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Özellikle insanlarla ilgili daha net ve keskin yargılara varacaksınız. Bu da size hem iş hem özel hayatınızda yön belirlemeye götürecektir. Partnerlik ve ortaklık ilişkilerinizde bağlayıcı, mevcut bağları ise kopartıcı durumlar karşınıza gelebilir.

YENGEÇ

Bugün gerçekleşen Güneş Tutulması görmezden gelinen sorunların patlak vermesine neden olabilir. Sizi uğraştıracak durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda dağınıklığa ve aşırılıklara karşı dikkatli olma zamanı. Abartılı hayaller, abartılı projeler ve anlık heveslerle karar almak istikrar konusunda zorlanmalara neden olabilir.

ASLAN

Bugün Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Duygularınız yükselebilir, ilişkilerinizde tutkular ve heyecanla yeni bir macera içerisine girebilirsiniz. Geçmişten gelen yüklerden, geçmiş deneyimlerden arınmak, yalnız Aslanlar için yepyeni ve kadersel kapılar açacaktır.

BAŞAK

Bugün gerçekleşen Güneş Tutulması, hayatınızda aşırılığa gittiğiniz konularda size uyarılar verebilir, sizi durdurmaya çalışabilir. Bu bazen kazalar ve aksiliklerle karşınıza gelebilir. Aile üyelerinizin hayatında önemli bitiş ve başlangıçlar olabilir.

TERAZİ

Bugün Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Netleştiğiniz alanda akışın sizi daha fazla desteklediğini ve koşulların istediğiniz gibi ilerlediğini görebilirsiniz. Netleşemediğiniz, cesaret gösteremediğiniz alanda akış sizin için koşulları netleştirebilir. Bu durum ise bazı konuların kapanması, bitişler ve kadersel deneyimlerden bahsedebilir.

AKREP

Bugün Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Finansal konularda sizlere yeni girişimleri getiren bu tutulma dönemi, birikim, harcama ve para yönetimini odak noktanıza taşıyabilir. Bu konularda normal zamana göre daha cesur davranabilir, daha fazla risk alabilirsiniz.

YAY

Bugün gerçekleşen Güneş Tutulması ile yükselen enerji, sizleri kibir, yargılama ve fanatik tavırlar içerisinde olduğunuzda nispeten zorlayabilir. Eğitim, öğretmenlik, kitleler önünde bulunma, kalabalık bir şirket veya ekiple çalışma gibi iş fırsatları bugünlerde gündeminizde olabilir. Aklınızdan geçen durumlar çok hızlı bir şekilde, şansla önünüze geldiğini görebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Güneş Tutulması gerçekleşiyor ve gizli-saklı sırları açığa çıkarıyor. Hem kendi sırlarınızın açığa çıkmasına karşı dikkatli olun hem de gizlemeniz gereken durumlara çok fazla girmemeye gayret edin. Hangi kaygılarınızın doğru olup hangilerinin yersiz olduğunu görebileceksiniz.

KOVA

Bugün Güneş Tutulmasının getireceği farkındalık haliyle bilinçli hareket etmeye önem verecek, bir idealinizin peşinden gidecek ve uzun süredir istediğiniz veya beklediğiniz bir konuda fırsat yakalayacaksınız. Bu durum, bir kaygı ve endişenizden de kurtulmanızı sağlayacak. Bazı ilişkilerde barışmalar ve uzlaşmalar gibi konular öne çıkabilir.

BALIK

Bugün gerçekleşen Güneş Tutulması ile yaşamınızın her alanındaki şans potansiyeliniz artacak. Kadersel değişimler içerisine gireceksiniz. Geçmişi veya eskiyi arkada bırakma zamanı. Yeni başlangıçlar yapabilme noktasında size yük olan durumlardan özgürleşeceksiniz. Bu enerji aynı zamanda yurtdışı seyahatleri, yurtdışı bağlantılı iş ve eğitim süreçlerinden bahsedebilir.



