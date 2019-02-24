4 AYLIK BEBEKTEN 'BÖBREK' BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- IRAKLI Mays Walled ve Ahmed Mithat çiftinin kızları 4 aylık Heya, beyninde oluşan tümörle dünyaya geldi. 7 saatlik operasyon sonucu Heya bebeğin başından 'böbrek' büyüklüğünde tümör çıkarıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, "Bu yerleşimde ve büyüklükte gördüğüm ilk tümör" dedi.

Bir yıl önce dünya evine giren Iraklı Mays Walled (21) ve Ahmed Mithat (38) çiftinin 4 ay önce Heya adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Heya bebeğin kafasının sağ tarafında doğumdan kısa bir süre sonra büyüme başladı. Bu durumu fark eden anne ve baba soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkiklerde bebeğin kafasında bir tümör olduğu belirlendi. Irak'ta tedavi edilemeyeceği belirtilen Heya bebek, İstanbul'a getirildi. Heya, burada yapılan operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

"HAMİLELİKTE HİÇ BELİRTİM OLMADI"

Heya bebekte beyin tümörünün doğumdan 4 ay sonra ortaya çıktığını ifade eden anne Mays Walled, "Hamilelik dönemimde bebeğimin hastalığına dair hiçbir belirti görülmedi. Doğumdan 4 ay sonra beyin tümörü fark edildi. İlk başlarda kafasında bir büyüme oldu. Irak'ta beyin tümörü teşhisi konuldu. Bebeğimde beyin tümörü olduğunu duyduğum an benim için hayat durdu. Çünkü Irak'ta herhangi bir tedavi seçeneği sunulmadı. Irak'taki doktorlar 'beyin tümörü alınmaz, kafasından su çekilmesi gerekiyor' dediler. Bunun belli bir süre geçerli olacağını ve çocuğumu kaybedeceğimi belirttiler" diye konuştu.