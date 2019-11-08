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4 bin eserlik Hasankeyf Müzesi, ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

ILISU Barajı projesi kapsamında su altında kalacak olan, Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki arkeolojik kazılarda bulunan Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Orta Çağ ile Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 4 bin eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi, ziyarete açıldı.  Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan, gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan, 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı projesinde sona gelindi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA) - ILISU Barajı projesi kapsamında su altında kalacak olan, Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki arkeolojik kazılarda bulunan Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Orta Çağ ile Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 4 bin eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi, ziyarete açıldı.

Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan, gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan, 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı projesinde sona gelindi. Baraj gölü altında kalacak olan, Batman'ın 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf ilçesi, yeniden inşa edildi. Eski yerleşim yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta oluşturulan yeni yerleşim alanındaki Kültürel Park'ta Hasankeyf Müzesi kuruldu. Müzede, Ilısu Barajı gölü havzasında kalan höyüklerden çıkarılan eserlerin yanı sıra Batman, Diyarbakır, Mardin ve Siirt sınırlarındaki höyüklerden alınan yaklaşık 4 bin eser yer aldı.

Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Orta Çağ ile Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 4 bin tarihi eserin bulunduğu müze, hem arkeolojik hem etnografik özelliğe sahip. Müzede eski yerleşim yerinden taşınan Zeynel Bey Türbesi, Er Rızk Camii minaresi, Süleyman Han Camii, Yamaç Külliyesi mihrabı, Koç Camii kapısı ve mihrabı, Orta Kapı, Kızlar Camii'nin maketleri de bulunuyor.

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