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4 bin liralık içki çalan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:28 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, tekel bayisinden yaklaşık 4 bin lira değerinde içki ve kasadaki 200 lirayı çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 bin liralık içki çalan 3 kişi tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, tekel bayisinden yaklaşık 4 bin lira değerinde içki ve kasadaki 200 lirayı çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 20 Kasım günü merkeze bağlı Ekinözü köyünde İbrahim A.'ya ait tekel bayinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmaya gelen İbrahim A., kilidin kırılıp, kapının açıldığını fark etti. Ardından jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede iş yerinden yaklaşık 4 bin lira değerinde içki ile kasadaki 200 liranın çalındığı belirlendi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi, çalışma başlattı. Köydeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen jandarma, 02.20 sıralarında sadece farı görülen bir aracın köye giriş yaptığını ve 25 dakika sonra ayrıldığını saptadı. Araştırmasını derinleştiren jandarma, bölgedeki akaryakıt istasyonları, güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi. Köye geriş yapan aracın bölgedeki akaryakıt istasyonundan iki kez yakıt aldığını saptadı. Ardından aracın Haşim A.'ya (20) ait olduğu tespit etti. Haşim A., dün gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Haşim A., hırsızlığı arkadaşları Erkan Ç. (20) ve aynı yaştaki Arif B. ile yaptıklarını, içki şişelerini paylaştıklarını ve bir kısmını da tükettiklerini söyledi. Haşim A.'nin ifadesinin ardından 2 kişi de gözaltına alındı. İçmedikleri içkiler de sahibine teslim edildi. 3 kişi bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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4 bin liralık içki çalan 3 kişi tutuklandı

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