4. Bisanthe Oda Müziği Festivali

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Mimar Sinan Kontrbas Quartet Orkestra Grubu sahne aldı.
Grup, Bach, Erik Satie, Scott Joplin, Mozart, J. Straus ve G. Bottesini'nin eserlerini icra etti.
Yaklaşık 2 saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler takip etti.
Festival, 2 Şubat'ta Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok Orkestra Grubu'nun konseri ile sona erecek.
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