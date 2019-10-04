4. Etnospor Kültür Festivali

Misafir ülke Arjantin'den gelen pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında müsabakalar gerçekleştirildi. İki takım arasındaki pato müsabakasını Arjantinliler, kökbörü maçını ise Türkler kazandı.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 6 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen festival, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.

Gerçekleştirilen organizasyonlarda özellikle çocuklar geleneksel oklarla hedef vurmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla temsili savaş yapılması eğlenceli görüntüler oluşturdu.

- Atlı etkinliklerde kuyruk

Ziyaretçiler, atlı etkinliklerin olduğu bölümde kuyruklar oluşturdu.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, hem çocuklarını ata bindirme hem de kendileri bu deneyimi yaşama şansı yakaladı.

Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde at binme fırsatı buldu.

- Çocuklar geleneksel oyunlarla tanışıyor

Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik çocuk oyunları oynadı.

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı.