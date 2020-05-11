4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı, kimler kapsam dışı, hangi iller için geçerli?

Genelge ile 31 ilde 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle, 30 büyükşehir ve kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğun olması nedeniyle riskli görülen Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına dair genelge yayımlayarak yasağın kapsamını açıklamıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleriyse marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Ramazan ayının başlıyor olması nedeniyle yasak öncesi ve süresince market ve bakkaların çalışma saatlerine, önceki iki hafta sonunda uygulanan yasaklara kıyasla esneklik getirildi.

Daha önce 31 kentte 23 Nisan'ı takip eden dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Ramazan ayının başlıyor olması nedeniyle yasak öncesi ve süresince market ve bakkaların çalışma saatlerine, önceki 2 hafta sonunda uygulanan yasaklara kıyasla esneklik getirildi.

Yasak öncesi market ve bakkaların çalışma saatleri uzatıldı** , tatlıcılar da yasaktan muaf tutuldu**

Genelgede, "Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir" denildi.

Ancak Ramazan ayının 24 Nisan Cuma günü başlaması nedeniyle market ve bakkaların açık kalma saatlerinde önceki hafta sonlarında uygulanan yasaklara göre değişikliğe gidildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç, vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 4 gün boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak. Tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ayrıca 4 gün boyunca sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri de açık olabilecek.