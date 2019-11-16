Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde ikinci gün panelleri başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gencel, Kundu turizm merkezinde "Kamuda dijital dönüşüm" sloganıyla gerçekleştirilen zirvede yaptığı sunumda, verilerin ülkenin gelişmesi ve kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımının hiç olmadığı kadar üretimin odağına yerleştiğine işaret eden Gencel, bu teknolojilerin ekonomik ve sosyal hayatta önemli değişimler oluşturduğunu ifade etti.

Dünyada 5 milyara yakın telefon, 4 milyar 300 milyon da internet kullanıcısının olduğuna değinen Gencel, dünyadaki veri havuzunun yüzde 90'ının sadece son üç yılda ortaya çıktığını bildirdi.

Gencel, bu istatistiklerin siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri gibi teknolojilerin öneminin artacağına işaret ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Karayolları Genel Müdürlüğünce 1960 yılında bilgisayar kullanımıyla başlayan dijitalleşme yolculuğunun, son yıllarda bilgisayar teknolojisinin toplumun her kesimi tarafından gündelik hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Gencel, şunları söyledi: