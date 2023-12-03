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  4. 4 kent için sarı alarm! Aralarında İstanbul da var... Prof. Dr. Orhan Şen ise "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" diyerek uyardı

4 kent için sarı alarm! Aralarında İstanbul da var... Prof. Dr. Orhan Şen ise "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" diyerek uyardı

03.12.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Aralık ayına girildi, kış mevsimi yüzünü göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde soğuk ve yağışlı hava yurdun birçok yerinde etki gösterdi ancak yeni uyarılar da gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayınladı ve Meteoroloji’den bugün İstanbul dahil 4 kent için sarı uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" diyerek uyardı.

4 kent için sarı alarm! Aralarında İstanbul da var... Prof. Dr. Orhan Şen ise "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" diyerek uyardı

Son dakika hava durumu gelişmeleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika tahminleri merak ediliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de soğuk havanın artık kendini iyice hissettiriyor olması. Yurdun büyük bir kısmı artık kış mevsiminin etkilerini görmeye başladı. Geçtiğimiz gün ve haftalarda yağan yağışlar ise birçok kentimizin doluluk oranı düşen barajlarına adeta can suyu oldu! Fakat yeni yağışlar kapıda olabilir.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU! HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL DAHİL 4 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji, bugün için (3 Aralık) Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı verdi.

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: "YAĞIŞ GECE İSTANBUL’A GELİR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuyla ilgili tahminini paylaştı. Şen, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pazar, Marmara ve kuzey Ege de kuvvetli Lodos devam ediyor. Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, kuzey ege de yağmur var. Yağış gece İstanbul’a gelir. Yarın rüzgar İstanbul’un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek, yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek.

İstanbul’da bugün lodos var sıcaklık 20 derece. Gece yağmur var, yarın da yağış devam eder. Sıcaklık 11-12 dereceye düşer. Rüzgar kuzeye dönecek hissedilen sıcaklığı 2-3 derece daha düşürür. Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin."

"BALKANLARDAN SOĞUK HAVA VE YAĞMUR GELİYOR"

Hava Forum sosyal medya hesabından paylaşılan son dakika hava durumu bilgisinde de Pazar gecesine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada “Karayelle birlikte Balkanlar'dan soğuk hava ve yağmur geliyor. Karayel geldiğinde lodos ülkeyi terk edecek. Tüm bunlar pazar gecesinden itibaren başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-9 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini de paylaştı. Buna göre, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

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hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü
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