4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2 tutuklama

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 3’ü Suriyeli 1’i ise Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen 4 işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Olay günü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, öğlen saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede sorguları gece saatlerine kadar süren 4 şüpheliden tekstil fabrikasının sahibi Fatih A. ve yanan binada bulunan diğer firmanın sahibi Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. da adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.