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  4. 4 metrelik yılanla tüyler ürperten karşılaşma: Önce ağaç dalı sandım, yanına gittiğimde...

4 metrelik yılanla tüyler ürperten karşılaşma: Önce ağaç dalı sandım, yanına gittiğimde...

27.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Jack Carson tren istasyonuna doğru yürüdüğü sırada tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. 4 metre uzunluğundaki bir boa yılanı gören Carson, başlangıçta sürüngenin bir ağaç dalı olduğunu düşündüğünü ancak yaklaşınca şoka girdiğini söyledi.

İskoçya Glasgow yakınlarındaki bir parkta 4 metre uzunluğundaki bir boa yılanına rastlayan bir adam hayatının şokunu yaşadı.

ÖNCE AĞAÇ DALI SANDI

Kız arkadaşıyla birlikte Drumry tren istasyonuna yürüdüğünü söyleyen 22 yaşındaki Jack Carson ''Uzaktan büyük bir dal gibi görünüyordu ancak hareket ettiğini gördüm. Yanına yaklaştığımda bunun dev bir yılan olduğunu anladım. Gittim ama mesafemi korudum ve bir fotoğraf çektim. Yakınlarda bir adam oturuyordu ancak çok rahat olması kafamda soru işaretleri oluşturdu. Yılanın sahibi olabileceğini düşündüm ama bu bizim için oldukça korkutucuydu'' şeklinde konuştu.

Jack, videoyu sosyal medyaya yükledikten sonra 140.000'den fazla görüntülenme aldı.

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