4 metrelik yılanla tüyler ürperten karşılaşma: Önce ağaç dalı sandım, yanına gittiğimde...

İskoçya Glasgow yakınlarındaki bir parkta 4 metre uzunluğundaki bir boa yılanına rastlayan bir adam hayatının şokunu yaşadı.

ÖNCE AĞAÇ DALI SANDI

Kız arkadaşıyla birlikte Drumry tren istasyonuna yürüdüğünü söyleyen 22 yaşındaki Jack Carson ''Uzaktan büyük bir dal gibi görünüyordu ancak hareket ettiğini gördüm. Yanına yaklaştığımda bunun dev bir yılan olduğunu anladım. Gittim ama mesafemi korudum ve bir fotoğraf çektim. Yakınlarda bir adam oturuyordu ancak çok rahat olması kafamda soru işaretleri oluşturdu. Yılanın sahibi olabileceğini düşündüm ama bu bizim için oldukça korkutucuydu'' şeklinde konuştu.

Jack, videoyu sosyal medyaya yükledikten sonra 140.000'den fazla görüntülenme aldı.



