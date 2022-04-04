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  4. 4 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

4 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

04.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler çekiliş Çılgın Sayısal Loto'nun, 4 Nisan 2022 Pazartesi günkü sonucu araştırılıyor. Binlerce şans oyunu severin gözleri, Çılgın Sayısal Loto'nun şanslı rakamlarına çevrildi. Peki 4 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

4 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta üç gün gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonucu merak konusu oldu. Peki 4 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

4 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

4 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Çekiliş 21.30.2da başlıyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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