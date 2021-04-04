4 Nisan günlük burç yorumları | 4 Nisan'da burçları neler bekliyor?

4 Nisan Pazar günü Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu nedenle iletişimde hızlılıklar ve öfke görülebilir. Aslan burcu yaşam alanını düzenlerken, Terazi burcu ilişkilerinde anlık gerilimler yaşayabilir. Kova burcu ise bugün yeni kararlar alabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün hareketli ve enerjisi yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Aile üyelerinizle bir araya gelebilir, yemek programları yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili mevcut rahatsızlıklarınız hafifleyebilir, şifa çalışabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ani değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Şaşırtıcı haberler alabilir, gizli kalmış bazı durumların önünüze geldiğini görebilirsiniz. Seyahatlerle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sosyal çevrenizle ilişkileriniz ön planda olacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde anlık gerilimler ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Kısa süreli gerilimler gün sonunda tatlıya bağlanabilir.