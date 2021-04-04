4 Nisan günlük burç yorumları | 4 Nisan'da burçları neler bekliyor?

4 Nisan Pazar günü Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu nedenle iletişimde hızlılıklar ve öfke görülebilir. Aslan burcu yaşam alanını düzenlerken, Terazi burcu ilişkilerinde anlık gerilimler yaşayabilir. Kova burcu ise bugün yeni kararlar alabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün hareketli ve enerjisi yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Aile üyelerinizle bir araya gelebilir, yemek programları yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili mevcut rahatsızlıklarınız hafifleyebilir, şifa çalışabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ani değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Şaşırtıcı haberler alabilir, gizli kalmış bazı durumların önünüze geldiğini görebilirsiniz. Seyahatlerle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle ilişkileriniz ön planda olacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde anlık gerilimler ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Kısa süreli gerilimler gün sonunda tatlıya bağlanabilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde pozitif veya negatif anlamda kırılma noktaları yaşanabilir. Partnerlik ilişkinizde bir dönüm noktası olabilir. Açık konuşmalar yapılabilir. Duygular dile getiriliyor.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün yaşam alanınızı düzenlemeye gidebilirsiniz. Uzaklardaki kişilerle iletişime geçebilir, gün içinde farklı alanlarda yepyeni kararlar içinde olabilirsiniz. Zihinsel dağınıklık kayboluyor.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili kararsız kaldığınız konularda netleşerek aksiyona geçebilirsiniz. Eşin finansal gündemlerine müdahil olabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün karşınızdaki kişilerden açık konuşmalar görebilir, sürpriz tavırlarla ve sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Anlık gerilimlerle ilişkiler kısa süreli gerilebilir fakat sonrasında hızlıca toparlanacaktır.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz daha güçlü çalışacak. Kalbinizin söylediğine kulak vererek önünüzü daha net göreceksiniz. İş sürecinizde yeni bir sayfaya doğru gidiyorsunuz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçiriyor, daha sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz. Sözlerinizde ve fikirlerinizde anlık yükselişler yaşayabilir ve fevri tepkiler verebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün gerilim ve agresyondan kaçınmalısınız. İlişkilerinizde kontrol ve yönetme çabası zıtlaşmalara neden olabilir. Gün içerisinde iki kez düşünüp bir konuşun.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün güne yeni kararlarla başlayabilir, yaşamdan keyif almaya odaklanabilir, sizi baskılayan konu ve kişilerden uzak kalmayı tercih edebilirsiniz. Ani seyahat programlarınız olabilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün harcamalar yapabilir, kendi isteklerinizde ısrarcı ve kararlı olabilirsiniz. Aile üyelerinizin hayatında yenilikler olabilir. Dostlarınız ve ortaklarınızdan teklifler alabilirsiniz.
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