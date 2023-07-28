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  4. 4 saat telefonu kapatamadı! Hayatının şokunu yaşadı, arama bahanesiyle evlerine gidip...

4 saat telefonu kapatamadı! Hayatının şokunu yaşadı, arama bahanesiyle evlerine gidip...

28.07.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi ve annesi dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılar, Taksim'deki terör olayıyla bağlantısı olduğunu söyledikleri Afganistan uyruklu Abdulkerim Uzbek'in evinde bulunan altın ve paraları aldılar. Hayatının şokunu yaşayan Uzbek, binaya giriş ve çıkışları belli olan dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

4 saat telefonu kapatamadı! Hayatının şokunu yaşadı, arama bahanesiyle evlerine gidip...

Dolandırıcılar bu kez İstanbul'da yaşayan Afgan anne ve oğlunu hedef aldı. 'Taksim patlamasıyla alakanız var' diyerek korkuttukları aileyi 4 saat boyunca telefonda tuttular ve arama bahanesiyle evlerine gidip altın ile dolarlarını çaldılar.

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4 SAAT TELEFONU KAPATAMADI

İstanbul'da yaşayan Afganistan uyruklu Abdulkerim Uzbek, işi için Ankara'ya gitti ama ona o sırada bir telefon geldi. Uzbek 4 saat o telefonu kapatamadı. Arayanlar polis olduklarını söyleyip Uzek'e hakkında terör soruşturması olduğunu söyledi. Uzbek'in annesinin bilgilerini alan dolandırıcılar daha sonra yaşlı kadını da aradılar. Dolandırıcıların korkutması sonucunda yaşlı kadın evin adresini verdi. İki dolandırıcı polis gibi geldi. Evi arama bahanesiyle para ve altınları alıp gittiler.

Olayla ilgili Uzbek şunları ifade etti:

"Bana istihbarat teşkilatından aradıklarını söyledi. 'Geçen sene Taksim'de patlama olmuştu. Onunla ilgili yaklaşık 25 şüpheliyi yakaladık. Onları şuan şebekeye bağlı tutuyoruz. Siz de kapatmayınız. Bir saat , bir buçuk saat bu operasyon sürecek' dediler. Anneme 'Oğlunuz elimizde evinizde ne kadar altın ve yabancı para varsa bize verin' şeklinde konuşmuşlar."

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kanal D Haber'in haberine göre Uzbek dolandırılınca hayatının şokunu yaşadı. Uzbek'i arayan dolandırıcılar operasyonun bittiğini ifade ederek teşekkür ettiler. Binaya giriş ve çıkışları belli olan dolandırıcıların görüntülerini alan Uzbek, polise gidip şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul

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